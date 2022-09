CFR Cluj debuteaza in noul sezon al Ligii Campionilor

CFR Cluj, campioana Romaniei in stagiunea trecuta, debuteaza miercuri seara, de la ora 21:45, in noua editie a grupelor Ligii Campionilor.

"Feroviarii" au luat loc la masa bogatilor pentru a treia oara in ultimii sase ani, iar de aceasta data vor debuta in Portugalia, in fata gruparii Sporting Braga.

Formatia de pe Estadio AXA din Braga a incheiat sezonul trecut pe pozitia a treia in prima liga portugheza si este considerata favorita la victorie in fata trupei lui Ioan Andone.

"Falcosul" se declara insa optimist si considera ca echipa sa poate obtine cel putin un punct in Braga daca va juca inteligent.

"Vreau foarte mult sa incepem cu dreptul, dar stiu ca va trebui sa suferim si sa jucam extrem de inteligent. E un avantaj ca avem jucatori portughezi si am un avantaj si mai mare ca ei revin in tara lor natala si sunt dorinici sa demonstreze. Un punct sau 3 puncte ar insemna foarte mult, avand in vedere ca meciul doi e cu Manchester la Cluj. Ne dorim sa nu pierdem", a declarat Andone la conferinta de presa.

De cealalta parte, tehnicianul lusitanilor, Jose Peseiro, considera ca echipa sa porneste cu prima sansa, dar spune ca se asteapta la un meci dificil impotriva "feroviarilor".

Ads

"CFR Cluj este o echipa total diferita fata de cea de acum cinci ani, pe cand eu am antrenat Rapidul. Clujul a intrat in Liga Campionilor de trei ori in ultimii cinci ani, a trecut de FC Basel, echipa care a eliminat-o pe Manchester United sezonul trecut si asta ne spune ca trebuie sa ii acordam importanta cuvenita. CFR este cu siguranta o echipa buna, cu o defensiva puternica si trebuie sa jucam la un nivel inalt pentru a castiga acest meci foarte important. Faptul ca jucam acasa ar trebui sa constituie un avantaj, dar acest factor este doar ipotetic. Vrem sa invingem si trebuie sa fim calmi, ambitiosi si increzatori. Cunoastem valoarea echipei romane, dar vrem sa luam cele trei puncte", a mai declarat antrenorul formatiei Sporting Braga.

Echipele probabile:

Sporting Braga: Beto - Salino, Douglao, Vinicius, Ismaily - Alan, Viana, Custodio, Barbosa - Mossoro, Eder;

Ads

Rezerve: Quim - Coelho, Amorim, Cesar, Michel, Micael, Elderson;

Antrenor: Jose Peseiro;

CFR Cluj: Felgueiras - Camora, Piccolo, Cadu, Pinto - Alberto, Muresan - Rui Pedro, Bastos, Sougou - Kapetanos;

Rezerve: Stancioiu - Sepsi, Valente, Nicoara, Bjelanovici, Godemeche, Rada;

Antrenor: Ioan Andone;

Arbitru: Peter Rasmussen (Danemarca)

Arbitri asistenti: H.Sonderby, L.Rix (Danemarca)

Arbitri aditionali: K.Hansen, M.Tykgaard (Danemarca)

Arbitru de rezerva: Lars Hummelgaard (Danemarca)

In cealalta partida a Grupei H, Manchester United primeste vizita turcilor de la Galatasaray Istanbul.

La TV, disputa va fi transmisa in direct, cu incepere de la ora 21:45, de posturile Digi Sport 1 si Dolce Sport 1. De asemenea, meciul va putea fi urmarit in format LIVE Text pe site-ul Ziare.com.

Ads