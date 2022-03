Exemplul clujean

CFR Cluj, campioana Romaniei la fotbal, face senzatie in editia 2008/2009 a Ligii Campionilor. Avand in lot foarte multi jucatori straini, clujenii au invins AS Roma chiar pe Stadio Olimpico si au terminat la egalitate cu finalista Champions League pe arena din Cluj.

Daca ne uitam la campioni, drumul de la Liga a III-a la 0-0 cu Chelsea Londra pare foarte usor. Un finantator dispus sa investeasca, o conducere executiva competenta si un plan foarte bine structurat, de atat este nevoie pentru a fi egalul lui Abramovici.

Si nu in ultimul rand, de jucatori straini care schimba mentalitatea tipic romaneasca. Daca ne uitam la cele mai bune echipe din Romania pana acum, Steaua si Dinamo, observam ca, aproape intotdeauna, dupa un prim meci excelent in cupele europene au urmat dezastre. "Cainii" au pierdut o calificare pe teren propriu dupa ce au invins Benfica Lisabona chiar pe "Da Luz", iar ros-albastrii au fost ridiculizati in grupele Ligii Campionilor dupa ce au zdrobit Dinamo Kiev pe Olimpicul din capitala Ucrainei.

"Clujenii" veniti din toata lumea pentru a deveni campioni in liga lui Mitica au demonstrat ca mentalitatea de invingator nu este ceva strain de ei. Dupa victoria de la Roma, majoritatea fotbalistilor, in frunte cu ivorianul Kone, au declarat ca meciul cu londonezii nu este pierdut inainte de a incepe. Si cata dreptate au avut.

Jucatorii CFR-ului au dat dovada de determinare, dorinta de victorie si lipsa de complexe in fata milioanelor de euro venite de la Londra. Alb-visinii din Ardeal au obtinut un nou rezultat care ii propulseaza in prim-planul fotbalului european, dovedind ca "jocul cu basica" din Romania este intr-o crestere vizibila.