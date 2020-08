Primul meci in Champions League pentru campioana Romaniei: "Va fi dificil pentru ca jucam pe sintetic impotriva unei echipe pe care nu o cunoastem"

"Va fi un meci dificil deoarece jucam pe teren sintetic unde e cu totul alt fotbal. Intalnim o echipa pe care nu o cunoastem foarte bine. Nu stim mare lucru despre ea. Trebuie sa fim pregatiti, iar meciul de maine sa il tratam foarte serios", a spus Deac."A fost o bucurie imensa sa castigam campionatul, dar in fotbal conteaza mereu ce vei face maine. Toti ne gandim doar la viitor. Tot ce am facut pana acum este istorie si trebuie sa ne gandim la ce urmeaza", a adaugat jucatorul campioanei Romaniei.Echipa de fotbal CFR Cluj intalneste, miercuri, de la ora 22:00, in deplasare (Stadion Centenary - Ta' Qali), formatia malteza Floriana FC, intr-o partida contand pentru primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Meciul se va disputa intr-o singura mansa, castigatoarea urmand sa intalneasca in turul 2 preliminar al competitiei campioana Croatiei, Dinamo Zagreb.