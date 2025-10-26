Continuă criza la CFR Cluj. Ce s-a întâmplat în meciul cu Farul

Echipa Farul Constanţa a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, gruparea CFR Cluj, în etapa a 14-a din Superligă.

Clujenii au avut ghinion în startul meciului şi Marcus Coco a fost schimbat încă din minutul 10, din cauza unei accidentări. Oaspeţii au deschis scorul în minutul 11, prin Işfan, care a şutat din careu. Constănţenii au rămas în atac şi Radaslavescu l-a încercat pe Hindrich cu un şut puternic, în minutul 18, pentru ca după numai un minut Narek Grigoryan să trimită o torpilă de la 20 de metri şi să majoreze avantajul Farului.

Replica gazdelor a venit odată cu ratarea lui Slimani, din minutul 41, iar în minutul 45 Emerllahu a trimis mingea în poartă, cu o lovitură de cap, însă VAR a anulat golul pentru că mijlocaşul kosovar se afla în ofsaid. Clujenii au căutat să înscrie şi au avut o şansă la şutul lui Biliboc, din minutul 71. Ionuţ Cojocaru şi portarul Hindrich s-au ciocnit în minutul 84, într-un contact teribil, din care atacantul oaspeţilor s-a ales cu un bandaj enorm, pe cap, şi cei doi jucători au ieşit de pe teren. Farul a rămas în zece, pentru că epuizase schimbările, iar Laurenţiu Rus a schimbat portarul, oferindu-i lui Vâlceanu şansa debutului.

Farul s-a impus în cele din urmă la Cluj, 2-0 cu CFR, şi a ajuns la 19 puncte, pe locul 7. CFR rămâne cu 13 puncte, pe locul 13.

CFR CLUJ: Hindrich (Vâlceanu 88) – Coco (Aly Abeid 10), Sinyan, M. Ilie, Camora – Fică (Muhar 46), T. Keita (Cernigoi 73), Emerllahu – Cordea (Korenica 46), Slimani, Biliboc. ANTRENOR: Laurenţiu Rus

FARUL: Buzbuchi – D. Maftei (D. Sîrbu 46), Larie, B. Ţîru, Cr. Ganea – Vînă, Nikolov (Ramalho 24), Radaslavescu (L. Banu 78) – N. Grigoryan (I. Cojocaru 82), Işfan, R. Tănasă (V. Dican 46). ANTRENOR: Ianis Zicu

Cartonaşe galbene: Fică 32 / N. Grigoryan 19, Ramalho 68

Arbitri: Marcel Bîrsan - Ferencz Tunyogi, Adrian Popescu

Arbitri VAR: Adrian Popescu - Rareş Vidican

