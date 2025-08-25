Cristi Balaj nu mai suportă atitudinea lui Louis Munteanu: "Totul este greșit! El crede că tot ce zboară se mănâncă"

Louis Munteanu a refuzat să facă deplasarea cu CFR Cluj pentru meciul cu Oțelul de la Galați și nu s-a prezentat nici azi la antrenamente.

Atacantul vedetă din Gruia a venit la București după umilința din Suedia și nu a mai intrat în programul echipei.

Louis Munteanu reclamă faptul că nu este lăsat să plece și neplata unor salarii.

Atitudinea fotbalistului l-a dezamăgit pe Cristi Balaj, președintele echipei ardelene.

„Nu mai vreau să discut subiectul, pentru că este o situație delicată și nu ajută pe nimeni. O spune Balaj, cel care l-a apărat, l-a sprijinit, care s-a luptat pentru el. Din punctul meu de vedere, totul este greșit.

Nu ascund faptul că am vorbit cu el, cred că este sfătuit greșit și are clar nevoie de sprijin. Are nevoie să creadă într-o persoană care îi vrea binele.

Lucrurile pot fi reparate foarte ușor, dar, din punctul meu de vedere, orice aș spune... nu vreau să ajung să mint, prefer să nu spun nimic. S-au aflat anumite lucruri în mass-media din interior și m-a deranjat foarte tare.

Eu l-am sprijinit, eu l-am îndrumat. Știa realitatea de la noi, iar în momentul în care apleci urechea și crezi că tot ce zboară se mănâncă, automat poți să ai anumite supărări sau să fii deranjat.

Adevărul este unul singur și nu înseamnă că este cel pe care i-l spun unii care au un anumit interes față de el. Din punctul meu de vedere, copilul este dezinformat.

Au apărut anumite informații în mass-media, nu comentez. Nu sunt obligat nici să mint, nici... nu am nicio obligație. Eu sunt obligat să am grijă de jucătorii care sunt aici, să încerc să-i ridic de acolo de unde sunt, să apelez la egoul și calitatea lor.

În acest moment nu există o ofertă concretă, scrisă. Eu știu ce povestesc unii, alții? Pot să controlez asta?”, a declarat Cristi Balaj, conform fanatik.ro

Ads