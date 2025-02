Ruptura de la CFR Cluj nu mai poate fi ascunsă: "Nu mai vorbesc cu Dan Petrescu"

Cristi Balaj (53 de ani), președintele lui CFR Cluj, a dezvăluit că nu mai comunică deloc cu antrenorul Dan Petrescu.

În urmă cu o săptămână, Cristi Balaj a declarat că există nemulțumiri în rândul conducerii celor de la CFR Cluj în legătură cu activitatea lui Dan Petrescu.

Aceste afirmații l-au enevat pe Dan Petrescu, iar antrenorul a decis să întrerupă orice fel de comunicare cu președintele clubului.

”Nu, nu vorbim. Nici măcar pe WhatsApp. Am fost ocupați. Fiecare am avut ceva de făcut. Unii să aducă jucători, iar alții să pregătească un meci. Și mai e ceva: noi situații de genul ăsta am mai avut de-a lungul timpului.

Și în toate aceste situații în care fiecare are un punct de vedere pe care și-l impune, avem ceva de zis. Mi se pare normal să avem puncte de vedere diferite. Fiecare are personalitatea lui.

Aceste momente, pe care de fiecare dată le-am depășit, ne-au ajutat să progresăm, să obținem mult mai mult decât dacă am fi avut situații în care fiecare îi dădea dreptate celuilalt, chiar dacă nu are.

Clubul este mai important decât orice relație”, a declarat Cristi Balaj, potrivit Fanatik.

