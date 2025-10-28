Șoc în Gruia: Dan Petrescu nu se întoarce! CFR Cluj s-a înțeles cu fostul selecționer al naționalei

Logo-ul CFR-ului. Foto: Facebook / Fotbal Club CFR 1907 CLUJ

Deși s-a vorbit insistent despre revenirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj, cel ales de patronul Nelu Varga pentru banca echipei este fostul selecționer al echipei naționale de tineret.

CFR Cluj a ales: Daniel Pancu este prima opțiune pentru a-l înlocui pe Andrea Mandorlini pe banca tehnică, iar mutarea va fi oficializată imediat după meciul cu Dinamo. Patronul Neluțu Varga a ajuns deja la un acord de principiu cu fostul internațional.

Potrivit informațiilor We Love Sport și Fanatik, discuțiile sunt finalizate în proporție de peste 90%, iar singurul pas rămas este semnarea contractului.

Salariul lui Pancu la CFR: 14.000 € pe lună

Cristi Coste a dezvăluit la „Fanatik Superliga” că părțile au bătut palma inclusiv în privința salariului:

„Daniel Pancu s-a înțeles cu Neluțu Varga. Nu s-au semnat încă actele, dar toate detaliile sunt clare. Salariul este de 14.000 de euro lunar.”

Pancu este liber de contract după despărțirea de naționala U21 a României și revine astfel în Superligă ca antrenor principal.

Condiția lui Pancu pentru semnătură

Surse apropiate negocierilor susțin că tehnicianul a solicitat libertate totală în alegerea staff-ului său și control asupra lotului în perioada de mercato din iarnă. Rapidistul nu ar fi acceptat funcția fără garanția că poate construi un proiect propriu: „Nu doar să vin, ci să pot decide”, ar fi transmis Pancu în discuții.

Anunțul oficial, după Dinamo – CFR

Conducerea clubului intenționează să facă numirea oficială după etapa viitoare, pentru a evita presiunea suplimentară înaintea duelului cu Dinamo de la București.

În cazul în care părțile nu se răzgândesc pe ultima sută de metri, Pancu va debuta pe banca ardelenilor în etapa a 16-a.

