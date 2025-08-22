Ce antrenor îl înlocuiește pe Dan Petrescu la CFR Cluj

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a anunțat, joi seara, în conferința de presă susținută după înfrângerea cu 7-2 din meciul cu BK Haecken, în prima manșă a play-off-ului Conference League, că este principalul vinovat și a hotărât să nu mai continue la gruparea ardeleană.

'E o înfrângere rușinoasă, cea mai grea din cariera mea de 25 de ani. Să primesc atâtea goluri nici în visele negre nu mă gândeam. Clar că toți suntem vinovați, dar principalul vinovat sunt eu, antrenorul, așa e la fotbal. Așa că am luat hotărârea să nu mai continui la echipă. Am nevoie de o pauză, iar băieții au nevoie de ceva nou. Îmi pare rău că plec așa de la CFR, pentru că am avut aici ani foarte buni. Dar după o asemenea rușine nu mai pot să merg mai departe. E clar că eu sunt vinovat, îmi asum acest rezultat. Chiar îmi pare rău', a spus Petrescu.

Pentru următorul duel din campionat, cel cu Oțelul Galați, pe banca echipei clujene vor sta secundul Laurențiu Rus (40 de ani) și Ovidiu Hoban (42 de ani), cel care se ocupă de academia echipei în acest moment, informează GSP.

Patronul Nelu Varga are în vizor mai multe nume pentru înlocuirea lui Dan Petrescu, printre care Cosmin Contra, Daniel Pancu, Cristiano Bergodi.

Din informațiile ziare.com, Cosmin Contra este principalul vizat de Nelu Varga.

Ads