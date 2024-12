Decizie finală! Nelu Varga a anunțat ce a hotărât în legătură cu Dan Petrescu

Patronul echipei CFR Cluj, Nelu Varga, a avut o discuție lungă cu antrenorul Dan Petrescu.

La finalul acestei întâlniri, Nelu Varga l-a reconfirmat în funcție pe Dan Petrescu. „Am discutat și am hotărât că va rămâne Dan Petrescu. Am analizat mai bine situația și am în continuare încredere în el. Cred că este cea mai bună variantă pentru CFR, în acest moment”, a spus Neluțu Varga, conform ProSport.

„Îi voi acorda sprijin în continuare și am încredere că vom realiza obiectivele. Ne dorim câștigarea campionatului și cel puțin grupele Europa League. Vor veni 3 jucători și nu va pleca nici un fotbalist important, în această iarnă”, a mai spus Varga

Nelua Varga a confirmat și revenirea la echipă a lui Karlo Muhar, care a plecat în vară în Arabia Saudită.

Clujenii nu și-au primit însă banii pe Muhar, iar fotbalistul se întoarce în Gruia.

