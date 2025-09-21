Dezastru pentru CFR Cluj în Superliga, cu 8 meciuri la rând fără victorie

Autor: Teodor Serban
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 21:12
162 citiri
Dezastru pentru CFR Cluj în Superliga, cu 8 meciuri la rând fără victorie
CFR Cluj a remizat cu UTA foto Facebook Superliga

Formaţia CFR Cluj a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa UTA Arad, într-un meci din etapa a zecea a Superligii.

Au marcat Biliboc ’60 pentru CFR şi Coco ’50 (autogol) pentru UTA. CFR a ajuns la a opta etapă consecutivă fără victorie.

CFR Cluj: Hindrich – Coco (Zouma ’80), Kresic, Sinyan, Camora – Muhar (Keita ’69), D. Djokovic (Păun ’57), Emerllahu – Sfaiţ (Biliboc ’46), Badamosi (Slimani ’57), Korenica. Antrenor: Andrea Mandorlini

UTA: D. Iliev – Tutu (Vlăsceanu ’87), Poulolo, Pospelov, Alomerovic – Van Durmen, Hrezdac (Popescu ’68) – Costache (Padula ’68), A. Roman (Barbu ’74), Tzionis (Benga ’87) – M. Coman. Antrenor: Adrian Mihalcea.

Cartonaşe galbene: Coco ’18, Camora ‘45+3, Kresic ’81, Zouma ’86 / Costache ’11, Roman ‘45+3

Arbitri: Andrei Florin Chivulete – Mircea Mihail Grigoriu, Andrei Constantinescu – Marius Omuţ

Arbitri VAR: Marcel Bîrsan, Iuliana Demetrescu

Observator: Octavian Şovre

Petrolul nu iese din criză. Ce s-a întâmplat în meciul cu Unirea Slobozia
Petrolul nu iese din criză. Ce s-a întâmplat în meciul cu Unirea Slobozia
Unirea Slobozia a învins-o pe Petrolul Ploiești cu scorul de 1-0 (0-0), duminică, pe teren propriu, la Clinceni, într-un meci din etapa a 10-a a Superligii de fotbal. Unicul gol al partidei...
„Rușinea Ardealului continuă să dezamăgească, o echipă de azil. FCSB - niște bufoni”
„Rușinea Ardealului continuă să dezamăgească, o echipă de azil. FCSB - niște bufoni”
Fostul patron al Politehnicii Timișoara, Marian Iancu, revine cu un nou comentariu tăios pe Facebook, în stilul său caracteristic. Acesta a analizat etapa recentă din Superliga, criticând dur...
#CFR Cluj, #Superliga, #dezastru, #meci, #victorie , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"M-a socat". A primit un mesaj scandalos, dupa gestul facut in fata a 34.000 de oameni
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cel mai bun! Ce a facut Ianis Hagi la primul meci ca titular in Turcia + Nota primita la final

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dezastru pentru CFR Cluj în Superliga, cu 8 meciuri la rând fără victorie
  2. Cum s-a încheiat derby-ul românilor din campionatul Spaniei. Ambii au fost titulari
  3. Petrolul nu iese din criză. Ce s-a întâmplat în meciul cu Unirea Slobozia
  4. S-a încheiat finala BJK Cup. Cine e noua și vechea campioană din tenisul feminin
  5. Decizie majoră la FCSB, după seria neagră din campionat: „Drumul nostru se desparte aici”
  6. Pintilii l-a sunat pe Becali: „Mi-a zis că nu mai poate. Mă enervez.”
  7. Finală dramatică la WTA Seul. Ce-a făcut poloneza Swiatek, după ce a eliminat-o pe Sorana Cîrstea
  8. Formula 1: liderul clasamentului general "a comis-o" în Azerbaidjan. Cum arată topul piloților după cursa din Baku
  9. Șoc în Anglia! Antrenorul care a câștigat Premier League cu Liverpool a murit la doar 47 de ani
  10. Weekend de coșmar pentru liderul clasamentului din Formula 1. Ce-a pățit în cursa din Azerbaidjan VIDEO