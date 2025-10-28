CFR Cluj, dezlănțuită în Cupa României, după dezastrul din campionat

Autor: Teodor Serban
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 20:45
199 citiri
CFR Cluj, dezlănțuită în Cupa României, după dezastrul din campionat
CFR Cluj a câștigat în Cupa României FOTO Facebook CFR

Formaţia CFR Cluj a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 4-0, echipa CSM Slatina, în prima etapă a grupei A a Cupei României.

Golurile au fost marcate de Korenica (23), Badamosi (35), Păun (58) şi Deac (75). Clujenii s-au dezlănțuit, în condițiile crizei prin care trece echipa în Superliga.

Tot marţi are loc meciul CS Dinamo - FC Dinamo.

Miercuri sunt programate partidele Metaloglobus - FC Argeş, Metalul Buzău - ”U” Cluj, Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova şi Gloria Bistriţa - FCSB, iar joi au loc partidele Concordia Chiajna - Hermannstadt, UTA - Petrolul, FC Botoşani - Farul şi CSC Dumbrăviţa - Rapid.

Csikszereda - Sepsi, ”derby secuiesc” în Cupa României. Echipa care a jucat în inferioritate
Csikszereda - Sepsi, ”derby secuiesc” în Cupa României. Echipa care a jucat în inferioritate
Formaţia Csikszereda a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, marţi, cu Sepsi OSK, scor 0-0, în prima etapă din grupa C a Cupei României, într-un ”derby secuiesc”, așa cum a...
Grupele Cupei României au început cu o ”bombă”. Echipa din Liga 3 care a dat lovitura cu una din Superliga
Grupele Cupei României au început cu o ”bombă”. Echipa din Liga 3 care a dat lovitura cu una din Superliga
Prima etapă din faza grupelor Cupei României a debutat marţi, cu meciul dintre două echipe din Galaţi. Formaţia din liga a treia, Sporting Lieşti, a remizat cu echipa din Superligă,...
#CFR Cluj, #cupa romaniei, #dezastru, #campionat , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Decizie radicala! Ce a facut jucatorul lui Chivu, dupa ce a omorat un om cu masina
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lui Gigi Becali nu i-a venit sa creada ce a vazut la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului: "Ce, sunt nebun? Nu stau!"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. CFR Cluj, dezlănțuită în Cupa României, după dezastrul din campionat
  2. Schimbare importantă la vârful WTA. Cine e noua șefă din tenis
  3. FRF l-a sancționat dur pe Gigi Becali BREAKING NEWS
  4. Meciul decisiv Bosnia - România, în linie dreaptă. Cine sunt adversarii tricolorilor
  5. Csikszereda - Sepsi, ”derby secuiesc” în Cupa României. Echipa care a jucat în inferioritate
  6. Ce decizie a luat Cristi Chivu, după ce jucătorul său a provocat decesul unei persoane
  7. Grupele Cupei României au început cu o ”bombă”. Echipa din Liga 3 care a dat lovitura cu una din Superliga
  8. E ziua româncelor la turneul din Franța. A doua victorie memorabilă, după o revenire fabuloasă cu o mare favorită
  9. Doliu în sportul românesc. A jucat la 6 Olimpiade și a fost egal cu campionii mondiali
  10. Probleme la lider: puștiul de 18 ani va rata mare parte din acest sezon. Accidentare teribilă

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...