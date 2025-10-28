CFR Cluj, dezlănțuită în Cupa României, după dezastrul din campionat

Formaţia CFR Cluj a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 4-0, echipa CSM Slatina, în prima etapă a grupei A a Cupei României.

Golurile au fost marcate de Korenica (23), Badamosi (35), Păun (58) şi Deac (75). Clujenii s-au dezlănțuit, în condițiile crizei prin care trece echipa în Superliga.

Tot marţi are loc meciul CS Dinamo - FC Dinamo.

Miercuri sunt programate partidele Metaloglobus - FC Argeş, Metalul Buzău - ”U” Cluj, Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova şi Gloria Bistriţa - FCSB, iar joi au loc partidele Concordia Chiajna - Hermannstadt, UTA - Petrolul, FC Botoşani - Farul şi CSC Dumbrăviţa - Rapid.

