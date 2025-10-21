Schimbare-șoc la CFR Cluj? Mandorlini, pe făraș, se pregătește o revenire surpriză

Rezultatele proaste înregistrate de CFR Cluj conduc spre demiterea antrenorului italian Andrea Mandorlini.

Adus ca să resusciteze echipa ardeleană, italianul Mandorlini nu doar că nu a reușit să producă o schimbare pozitivă, dar jocul echipei e tot mai slab.

Instalat în poziția de președinte, Iuliu Mureșan plănuiește schimbarea lui Andrea Mandorlini cu Dorinel Munteanu, informează Gazeta Sporturilor.

La finalul partidei cu Petrolul, Mandorlini a recunoscut tensiunile existente și a transmis că e nevoie de o discuție amplă la nivelul conducerii: „Trebuie să am o discuție cu președintele și patronul. Trebuie să se schimbe ceva. Sunt deziluzionat.”

Luni seară, la Digi Sport, Mureșan a lăsat să se înțeleagă că nu va ezita să ia măsuri ferme:

„Nu pot să vă spun dacă continuăm cu Mandorlini. Eu nu sunt un om care să stea pasiv, sunt un om de acțiune. Voi lua măsuri, în mod clar.”

Sursele GSP confirmă că această „măsură” este deja luată: rezilierea contractului cu italianul și începerea negocierilor cu Dorinel Munteanu.

"Munti" și-a început chiar la CFR cariera de antrenor principal, în perioada 2005-2006, sub conducerea aceluiași Iuliu Mureșan. Relația dintre cei doi a rămas una foarte bună:

„De la Dorinel Munteanu am învățat disciplină și mentalitate. A schimbat multe și îl respect enorm”, declara Mureșan într-un interviu mai vechi.

