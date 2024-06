4 echipe romanesti iau startul in grupele Europa League

Patru formatii romanesti vor lua startul joi in prima editie a grupelor Europa League, competitie ce a inlocuit Cupa UEFA.

Trei din cele patru echipe au provenit din preliminarii, in timp ce FC Timisoara s-a calificat direct in grupe, fiind eliminata din playoff-ul Ligii Campionilor.

FC Vaslui este singura formatie deja eliminata din Europa, trupa lui Porumboiu fiind scoasa in playoff-ul Ligii Europa de greci de la AEK Atena.

FC Timisoara

Elevii lui Ioan Ovidiu Sabau au "retrogradat" din Liga Campionilor, fiind eliminati in playoff de VfB Stuttgart dupa ce au trecut de Sahtior-ul lui Lucescu.

Banatenii vor infrunta in prima partida pe olandezii de la Ajax Amsterdam, intr-o grupa din care mai fac parte formatiile Dinamo Zagreb si Anderlecht Bruxelles.

Dinamo Bucuresti

"Cainii" s-au calificat cu cantec in grupe in dauna celor de la Slovan Liberec. Dupa ce au pierdut partida tur, de pe teren propriu, cu 0-3 la masa verde (0-2 in teren), au reusit o rasturnare spectaculoasa in Cehia, impunandu-se la 11 metri, dupa 3-0 in timpul regulamentar plus prelungiri.

Formatia din Stefan cel Mare va debuta in Austria, cu Sturm Graz, urmand ca apoi sa intalneasca pe Panathinaikos si Galatasaray.

Steaua Bucuresti

"Ros-albastrii" au avut cea mai lunga campanie de calificare, fiind nevoiti sa elimine nu mai putin de trei formatii: FC Ujpest (Ungaria), FC Motherwell (Scotia) si St.Patrick's Athletic (Irlanda).

Gruparea din Ghencea a facut parte din urna capilor de serie in cadrul tragerii la sorti, fiind extrasa intr-o grupa cu Fenerbahce Istanbul, Twente Enschede si Sheriff Tiraspol.

Prima partida o vor sustine in compania lui Sheriff, campioana Republicii Moldova.

CFR Cluj

Fosta campioana a Romaniei a obtinut calificarea in grupe in urma dublei cu bosniacii de la FK Sarajevo si va intalni campioana Danemarcei, FC Copenhaga, in prima etapa.

Din aceeasi grupa mai fac parte cehii de la Sparta Praga si olandezii de la PSV Eindhoven.

Progamul intalnirilor de joi seara:

20:00 Ajax Amsterdan - FC TIMISOARA

20:00 Sturm Graz - DINAMO BUCURESTI

22:05 STEAUA BUCURESTI - Sheriff Tiraspol

22:05 CFR CLUJ - FC Copenhaga

