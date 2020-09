CFR Cluj merge in play-off-ul Europa League. Petrescu: "Pentru mine e o surpriza ca ne-am calificat, ei erau favoriti. Avem iar un meci foarte greu, cu campioana Finlandei"

"Pentru mine e o surpriza ca ne-am calificat, ei erau favoriti, in opinia mea. Au castigat doi ani campionatul in Suedia, plus ca terenul sintetic este foarte bun pentru ei, in acelasi timp nu eram sigur de Ciprian Deac, ce o sa faca el astazi, pentru ca a stat prea mult. Nu inteleg de ce au bagat cele doua varfuri doar pe final.Au jucat mult mai defensiv decat ma asteptam. Dar e o echipa foarte puternica acasa. Daca se juca la noi, eram noi favoriti, asta e clar. Baietii s-au mobilizat extraordinar la acest meci, pentru ca stiau ca e un meci important pentru ei si pentru club, dar dupa meci s-au bucurat putin.Le-am spus ca nu e timpul sa sabatorim nimic, pentru ca joi avem iar un meci foarte greu, cu campioana Finlandei. Sincer sa fiu, nu-i cunosc deloc, am vazut ca intre titularii care au inceput astazi erau doar doi jucatori din Finlanda, in rest erau brazilieni, portughezi, Nigeria, Camerun si alte nationalitati si nu pot sa-mi dau seama, dar cand joci acasa in cupele europene trebuie sa fii favorit.O sa fim favoriti clar la meciul asta, dar ati vazut, cand esti favorit poti sa pierzi si cand nu esti, castigi. Ii voi studia foarte bine si voi pregati meciul cum am facut-o astazi, cu cei din Suedia. Am facut schimbarile tarziu pentru ca era 1-0 pentru noi si nu stiam cine sa intre repede si sa se adapteze la teren (n.r. - unul artificial).Asta a fost singurul motiv. Nu stiu cum pare terenul la televizor, dar pe viu e altfel. E total diferit pe sintetic. Mi-era frica sa nu intre un jucator care sa faca vreo greseala si mi-ar fi parut rau sa ne egaleze si sa mergem in prelungiri. Omrani a fost si accidentat, nu a jucat de mult timp si a luat si putine kile, dar eu l-am vazut foarte motivat zilele astea si de aceea l-am bagat. Interventia lui Balgradean a fost cat o calificare. (n.r. - despre bara lui Rondon) Prefer sa dea zece metri peste poarta decat bara, de obicei dupa bara urmeaza golul adversarilor. Sau daca ratezi un penalti da adversarul gol, asa mi s-a intamplat toata cariera, dar am avut sansa. Cred ca suntem prima echipa din Romania care batem o echipa din Suedia din faza fixa, pentru ca Vinicius este fantastic si Ciprian a batut foarte bine. De cand a venit la CFR, Vincius da mai multe goluri ca inainte. Conteaza ca lucrez mai mult ca altii aceste faze", a declarat Petrescu, la DigiSport.Tehnicianul clujenilor se declara nemultumit de programarea meciului cu Chindia Targoviste, din etapa a V-a a Ligii I, duminica, si spune ca va folosi alta echipa in acea partida."Normal ca va fi un recul. Ce e acum? Joi. Ajungem vineri dimineata, la 03.00 sau la 04.00 si duminica trebuie sa jucam. Noi nu trebuia sa jucam duminica, in niciun caz. Eu am cerut sa jucam luni, dar nu inteleg de ce jucam duminica. Cum sa joace baietii astia care au jucat 90 de minute pe sintetic. Normal, voi schimba toata echipa, va fi o echipa noua. Cei care au jucat astazi nu o sa joace (n.r. - cu Chindia). As fi vrut sa am o zi in plus pentru meciul cu Chindia, poate mai foloseam 2-3 jucatori de azi", a precizat el.Campioana Romaniei, CFR Cluj, s-a calificat, joi, in play-off-ul Ligii Europa, dupa ce a invins, in deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa suedeza Djurgarden, in turul trei preliminar.Unicul gol al meciului a fost marcat de Vinicius, in minutul 55.In play-off, CFR Cluj va intalni, pe teren propriu, echipa finlandeza KuPS Kuopio, care s-a calificat, dupa ce a trecut in turul trei preliminar de echipa din Lituania Suduva, scor 2-0. Meciul are loc joia viitoare.