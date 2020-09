Dan Petrescu inaintea confruntarii cu Djurgarden: "Trebuie sa facem un meci perfect"

"Sortii n-au fost buni pentru noi, impotriva campioanei Suediei era cel mai greu meci. Si in deplasare, pe teren sintetic. Trebuie sa ne adaptam si nu este usor sa te adaptezi intr-o zi si sa reusesti sa joci mai bine decat campioana Suediei. Va fi de lupta, un meci in care vor juca ofensiv. E o echipa foarte buna, greu sa piarda un meci de fotbal.Chiar daca e 50-50 la suta terenul propriu si faptul ca e sintetic fac ca ei sa fie favoriti. Cred ca sunt foarte multi jucatori periculosi la adversari, mai ales cei de atac. Per total, o echipa disciplinata, care stie ce vrea. Nu va fi usor, impotriva echipelor scandinave mereu am avut probleme si preferam o echipa mai latina sau anglo-saxona, cu un fotbal mai combinativ. Si pentru ei e meciul cel mai important. Trebuie sa facem un meci perfect", a spus Dan Petrescu.In ceea ce il priveste pe Ciprian Deac, tehnicianul a spus ca inca nu stie daca va fi "bine" la partida de joi: "Deac se antreneaza, dar ramane de vazut daca va fi bine la meciul de maine. Are experienta si calitate, dar nu stiu daca va fi de ajuns".Meciul Djurgarden - CFR Cluj, programat, joi, de la ora 20.00, in turul trei preliminar al Ligii Europa.