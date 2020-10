Dan Petrescu: Nu e corect ca bulgarii sa aiba fanii in tribune si noi sa nu avem. Suntem fericiti ca reprezentam Romania

"Deocamdata nu avem nicio problema de lot, toti jucatorii sunt valizi. Sunt doar doi jucatori incerti, vedem astazi. N-are rost sa-i spun. In mare echipa o stiu, dar trebuie sa treaca ultimul antrenament si apoi ma decid suta la suta. Sezonul trecut e sezonul trecut. Intre timp noi am pierdut ceva jucatori importanti. Asta e marele minus al lui CFR in momentul de fata. Din pacate campania noastra de achizitii nu a fost ca aceea a lui TSKA, care a luat noua jucatori foarte buni. Lotul nostru este foarte subtire acum. Dupa ce am vazut TSKA, cred ca au sanse si ei foarte bune sa se califice mai departe. Au venit jucatori de la Watford, Lens, Nancy, Bordeaux... Daca iei jucatori buni e clar ca ai si pretentii", a spus Petrescu.Dan Petrescu a mentionat ca si-ar fi dorit ca si Romania sa aiba mai multe reprezentante in cupele europene: "Din pacate Bulgaria ne-a luat-o inainte, au doua echipe in grupele EL, nu stiu cand Romania va avea iar doua echipe. Noi suntem fericiti si mandri ca reprezentam Romania, dar as fi vrut sa fie mai multe echipe. In aceste meciuri nu cred ca jucatorii au nevoie de prea multa motivatie cum in campionat au nevoie".El a declarat ca si-ar fi dorit ca si CFR Cluj sa aiba parte de spectatori acasa, asa cum va fi la Sofia pentru TSKA (numar limitat). "Sincer mi-as fi dorit sa avem si noi la retur spectatori. Avem si noi nevoie de fani, nu numai cei bulgari sa aiba. Nu e corect ca ei sa aiba si noi sa nu avem".Petrescu este de parere ca AS Roma este favorita grupei A. Tehnicianul a precizat ca nu stie capacitatea echipei Young Boys pentru a-si spune parerea. "Nu-i cunosc deloc pe Young Boys. Normal ar fi ca Roma sa fie favorita si celelalte trei sa se bata pentru locul doi".Meciul TSKA Sofia - CFR Cluj va avea loc joi, de la ora 19.55, in prima etapa a grupei A a Ligii Europa.