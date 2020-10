Reactii dupa CFR Cluj - Young Boys 1 - 1. Rondon: E important ca nu am pierdut acest meci

"Sunt trist ca nu am luat cele trei puncte, dar e totusi important ca nu am pierdut in aceasta seara. Ne pare rau pentru Vinicius, care s-a accidentat si nu a terminat meciul pe teren. Young Boys s-a vazut ca e o echipa buna si din punct de vedere fizic, e dovada faptului ca joaca intr-un campionat puternic. Am intalnit o echipa cu multa calitate, o echipa asezata foarte bine din punct de vedere tactic", a afirmat Rondon la postul Digi Sport.Autorul golului formatiei clujene este convins ca in Grupa A calificarea se va decide in ultima etapa "Mai sunt patru meciuri de jucat, asa ca eu cred ca aceasta grupa se va decide in ultima etapa. Consider ca lupta pentru calificare se va da la final. Noi trebuie sa fim preocupati de ce facem noi si nu sa ne uitam la celelalte rezultate. Vom lua meci cu meci si vom incerca sa castigam cat mai multe puncte. Trebuie sa fim atenti pentru ca la nivelul acesta detaliile fac diferenta", a explicat Rondon.Echipa de fotbal CFR Cluj a incheiat la egalitate, scor 1-1 (0-0), partida cu formatia elvetiana Young Boys Berna disputata joi seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'' din Cluj-Napoca, in Europa League.