Meciul Hacken - CFR Cluj se desfășoară joi, în manșa tur a play-off-ului Conference League, de la ora 20.00, la Göteborg.

Partida din Suedia va fi transmisă pe DigiSport 2 și PrimaSport 1. Returul e programat o săptămână mai târziu la Cluj.

În cazul unei calificări, CFR Cluj va intra în faza principală din Conference League. În caz contrar, echipa lui Dan Petrescu va fi eliminată din cupele europene.

DESFĂȘURAREA LIVE

*Gol Hacken în minutul 2, cu o reluare din careu, a marcat Gustafsson.

*A început meciul, 0-0.

*CFR Cluj, echipa de start: Hindrich - Bosec, Sinyan, Ilie, Camora - Emerrlahu, Keita, Korenica - Cordea, Munteanu, Nkololo

