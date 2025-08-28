CFR Cluj - Hacken, în Conference League. Doar o minune îi poate califica pe ardeleni. Prima repriză LIVETEXT

Autor: Teodor Serban
Joi, 28 August 2025, ora 20:30
357 citiri
CFR Cluj - Hacken, în Conference League. Doar o minune îi poate califica pe ardeleni. Prima repriză LIVETEXT
CFR Cluj, în Conference League FOTO Facebook CFR Cluj

Echipa de fotbal CFR Cluj întâlnește formația suedeză BK Hacken, joi, de la ora 20:30, pe Stadionul 'Dr. Constantin Rădulescu' din Cluj-Napoca, într-o partidă contând pentru manșa secundă a play-off-ului Conference League.

În meciul tur din Suedia, CFR Cluj a fost surclasată de BK Hacken cu scorul de 7-2, meci după care Dan Petrescu și-a anunțat demisia, fiind înlocuit de Andrea Mandorlini.

DESFĂȘURAREA LIVE

*A început meciul, 0-0.

*Louis Munteanu e doar rezervă.

CFR Cluj, echipa de start: Hindrich - Abeid, Kresic, Bolgado, Camora - Emerllahu, Djokovic, Păun - Cordea, Badamosi, Biliboc

#CFR Cluj, #Conference League, #Hacken, #meci, #calificare, #rusine , #stiri fotbal
