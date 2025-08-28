Joi, 28 August 2025, ora 20:30
357 citiri
CFR Cluj, în Conference League FOTO Facebook CFR Cluj
Echipa de fotbal CFR Cluj întâlnește formația suedeză BK Hacken, joi, de la ora 20:30, pe Stadionul 'Dr. Constantin Rădulescu' din Cluj-Napoca, într-o partidă contând pentru manșa secundă a play-off-ului Conference League.
În meciul tur din Suedia, CFR Cluj a fost surclasată de BK Hacken cu scorul de 7-2, meci după care Dan Petrescu și-a anunțat demisia, fiind înlocuit de Andrea Mandorlini.
DESFĂȘURAREA LIVE
*A început meciul, 0-0.
*Louis Munteanu e doar rezervă.
CFR Cluj, echipa de start: Hindrich - Abeid, Kresic, Bolgado, Camora - Emerllahu, Djokovic, Păun - Cordea, Badamosi, Biliboc
