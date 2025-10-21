Iuliu Mureșan dezvăluie haosul de la CFR Cluj: lot umflat, jucători nemulțumiți și viitor incert pentru Mandorlini

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 07:35
329 citiri
Iuliu Mureșan dezvăluie haosul de la CFR Cluj: lot umflat, jucători nemulțumiți și viitor incert pentru Mandorlini
Iuliu Mureșan FOTO OnlineSport.ro

CFR Cluj a pierdut din nou în SuperLiga, 0-1 pe terenul Petrolului, în ultimul meci al etapei a 13-a, iar atmosfera din Gruia devine tot mai tensionată.

În miez de noapte, noul președinte al clubului, Iuliu Mureșan, revenit oficial pe funcție chiar înaintea partidei, a tras un semnal de alarmă și a descris un climat intern „toxic”, alimentat de un lot supradimensionat și de jucători care creează o atmosferă negativă.

„36 de jucători sunt prea mulți. E haos!”

Mureșan a afirmat că situația din vestiar este una complicată, cu mulți fotbaliști nemulțumiți, care nu prind nici măcar antrenamentele tactice și pun presiune asupra întregului grup. Oficialul CFR-ului a anunțat deja o restructurare masivă în iarnă, dar a precizat că până atunci nu pot fi făcute plecări, din cauza calendarului competitiv.

„Nu poți să dai afară jucători pentru că suntem în campionat, dar în iarnă restructurăm.

Nu o să mai aducem foarte mulți jucători. O să plece unii. Am văzut în scurtul timp petrecut la club că sunt mulți jucători în lot.

Sunt 36 de jucători, prea mulți. E greu la antrenament și fac probleme cei care nu intră nici măcar la miuța de 11 la 11.

Sunt jucători foarte nemulțumiți și fac o atmosferă negativă. Multe lucruri nu sunt bune”, a spus Mureșan la DigiSport.

Mandorlini, pe muchie: „Nu pot să spun dacă va continua”

Întrebat direct despre viitorul antrenorului Andrea Mandorlini, Mureșan nu a exclus nicio variantă. Deși a evitat să confirme o posibilă demitere, a lăsat clar de înțeles că răbdarea este limitată.

„Nu pot să vă spun dacă vom continua cu Mandorlini. Nu sunt un președinte pasiv, voi lua măsuri. Dacă mă conving, mă conving, dacă nu, nu.”

Mureșan a remarcat și lipsa de atitudine a echipei, spunând că jocul din Ploiești a fost „sub orice așteptări”.

Victorie mare pentru "lupii galbeni" în Superliga! CFR Cluj, la pământ
Victorie mare pentru "lupii galbeni" în Superliga! CFR Cluj, la pământ
În epilogul etapei a 13-a din Superliga, Petrolul Ploiești a învins-o pe CFR Cluj cu 1-0. Continuă criza de la CFR! Echipa lui Andrea Mandorlini a făcut un meci modest și a plecat cu mâna...
Revenire de senzație la CFR Cluj: cine va fi noul președinte al clubului
Revenire de senzație la CFR Cluj: cine va fi noul președinte al clubului
Iuliu Mureșan (71 de ani) este, începând de astăzi, noul președinte al clubului CFR Cluj! Omul care a condus clubul timp de 17 ani revine oficial în Gruia, la 5 ani de la despărțirea de...
#CFR Cluj, #Iuliu Muresan, #petrolul, #Superliga, #Andrea Mandorlini , #CFR Cluj
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un sat cu 1.485 de locuitori a devenit "capitala" tarii! Cea mai mare surpriza din istorie
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Doi tineri l-au oprit pe Gigi Becali la semafor: "Au venit pe rosu". Decizia neasteptata: "Ori sunt Becali, ori sunt papagal"

Ep. 145 - Demisia lui Bolojan!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Iuliu Mureșan dezvăluie haosul de la CFR Cluj: lot umflat, jucători nemulțumiți și viitor incert pentru Mandorlini
  2. Desființat de Florin Prunea, legendarul antrenor german a oferit primul interviu
  3. Doliu în lumea șahului. Marele maestru a murit la doar 29 de ani, iar cauza decesului e încă necunoscută
  4. Gest bădărănesc al unui jucător de la CFR Cluj: a distrus laptopul unui fotoreporter
  5. Victorie mare pentru "lupii galbeni" în Superliga! CFR Cluj, la pământ
  6. Golgheterul Cupei Mondiale din 2010 și-a rupt coastele cu amatorii: ”Ca un sac de cartofi!” VIDEO
  7. Jannik Sinner a luat o decizie ”grea”. Dezamăgire imensă în Italia
  8. Surpriză de proporții. Csikszereda s-a apropiat de FCSB după o victorie uriașă, în deplasare
  9. Celebrul Fabio Capello l-a analizat pe Cristi Chivu: ”Da, acum putem spune asta”
  10. Cine e jucătorul de la FCSB jignit de Gigi Becali: "Bă, chichineață, tu dai mingea înapoi?"