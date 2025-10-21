Iuliu Mureșan dezvăluie haosul de la CFR Cluj: lot umflat, jucători nemulțumiți și viitor incert pentru Mandorlini

CFR Cluj a pierdut din nou în SuperLiga, 0-1 pe terenul Petrolului, în ultimul meci al etapei a 13-a, iar atmosfera din Gruia devine tot mai tensionată.

În miez de noapte, noul președinte al clubului, Iuliu Mureșan, revenit oficial pe funcție chiar înaintea partidei, a tras un semnal de alarmă și a descris un climat intern „toxic”, alimentat de un lot supradimensionat și de jucători care creează o atmosferă negativă.

„36 de jucători sunt prea mulți. E haos!”

Mureșan a afirmat că situația din vestiar este una complicată, cu mulți fotbaliști nemulțumiți, care nu prind nici măcar antrenamentele tactice și pun presiune asupra întregului grup. Oficialul CFR-ului a anunțat deja o restructurare masivă în iarnă, dar a precizat că până atunci nu pot fi făcute plecări, din cauza calendarului competitiv.

„Nu poți să dai afară jucători pentru că suntem în campionat, dar în iarnă restructurăm.

Nu o să mai aducem foarte mulți jucători. O să plece unii. Am văzut în scurtul timp petrecut la club că sunt mulți jucători în lot.

Sunt 36 de jucători, prea mulți. E greu la antrenament și fac probleme cei care nu intră nici măcar la miuța de 11 la 11.

Sunt jucători foarte nemulțumiți și fac o atmosferă negativă. Multe lucruri nu sunt bune”, a spus Mureșan la DigiSport.

Mandorlini, pe muchie: „Nu pot să spun dacă va continua”

Întrebat direct despre viitorul antrenorului Andrea Mandorlini, Mureșan nu a exclus nicio variantă. Deși a evitat să confirme o posibilă demitere, a lăsat clar de înțeles că răbdarea este limitată.

„Nu pot să vă spun dacă vom continua cu Mandorlini. Nu sunt un președinte pasiv, voi lua măsuri. Dacă mă conving, mă conving, dacă nu, nu.”

Mureșan a remarcat și lipsa de atitudine a echipei, spunând că jocul din Ploiești a fost „sub orice așteptări”.

