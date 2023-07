Paszkany si Muresan, urmariti penal: Prima masura preventiva pentru sefii lui CFR Cluj

Arpad Paszkany si Iuliu Muresan, patronul si presedintele clubului CFR Cluj, au fost pusi oficial sub urmarire penala de catre procurorii DIICOT.

Procurorii anti mafia au dispus si o prima masura preventiva pentru cei doi, controlul judiciar pe om perioada de 60 de zile.

Din comunicat DIICOT reiese ca cei doi ar fi prejudiciat clubul CFR Cluj cu aproximativ 10 milioane de euro.

"La data de 07.06.2016 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Cluj au dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva inculpatilor PASZKANY ARPAD - ZOLTAN (actionar majoritar la Clubul CFR 1907 Cluj) si MURESAN IULIU-PAUL (presedinte al Clubului CFR 1907 Cluj) pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata, evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani in forma continuata.

Fata de cei doi inculpati, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Cluj au dispus masura controlului judiciar, pe o perioada de 60 de zile.

S-a retinut ca in perioada 2008 - 2013, persoane din cadrul societatii comerciale care detin clubul de fotbal CFR CLUJ 1907, cu atributii de gestiune sau administrare a sumelor clubului, si-au insusit suma totala de aproximativ 10 milioane euro din patrimoniul SC SPORTIVA FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA", se arata in comunicatul DIICOT.

CFR Cluj este in momentul de fata in insolventa, iar din aceasta cauza nu poate evolua in cupele europene din postura de castigatoare a Cupei Romaniei.

