Campionatul se relanseaza: Steaua - CFR Cluj 3-1

Ati putut urmari, in format LIVE text, pe site-ul nostru, intalnirea dintre Steaua si CFR Cluj (scor 3-1), contand pentru etapa a 21-a a Ligii I la fotbal.

meciul se incheie cu scorul de 3-1 pentru Steaua

min.93 - spectacol total in tribunele stadionului Ghencea, jucatorii asteapta fluierul de final

min.90 - GOOOOOLLLLLL STEAUA, Ovidiu Petre inscrie dupa o lovitura libera executata de pe dreapta

min.89 - Steaua iese bine din aparare, cu Lovin care traverseaza tot terenul cu mingea la picior

min.87 - ocazie mare pentru CFR in careul Stelei, au fost 3-4 suturi spre poarta, insa a respins Zapata si apararea de fiecare data

min.86 - ultima schimbare si pentru Andone, iese Semedo si intra Jose Manuel

min.85 - Banel Nicolita vede cartonasul galben dupa un fault la Semedo

min.84 - schimbare la Steaua, iese Pepe Moreno si intra Ghionea

min.82 - Dica se prabuseste dupa un contact cu Dani si primeste cartonasul galben pentru simulare

min.80 - schimbare la CFR, iese Leao si intra Diego Ruiz

min.78 - momente bune de atac pentru CFR Cluj, oaspetii ataca in valuri

min.77 - Goian acuza o lovitura cu cotul in figura

min.76 - o noua schimbare la Steaua, iese Dayro Moreno si intra Banel Nicolita

min.74 - schimbare la Steaua, iese Golanski si intra Nesu

min.73 - Fabbiani faultat in marginea careului, Culio executa lovitura libera insa peste poarta

min.69 - Semedo suteaza din marginea careului putin peste poarta lui Zapata

Info: Lacatus este foarte nervos pe marginea terenului, dupa un schimb de replici cu Eugen Trica

min.67 - Cadu cade in careu si se cere lovitura de la 11m, insa Alexandru Tudor, aflat departe de faza nu dicteaza nimic

min.66 - Ovidiu Petre primeste cartonas galben pentru o intrare la Leao

min.64 - Steaua inscrie prin Mendoza, insa a fost ofsaid, golul nu este validat

min.62 - Culio suteaza de la distanta, fara probleme pentru Zapata

min.58 - schimbare la CFR, iese Dubarbier si intra Culio

min.56 - ocazie si pentru CFR, prin Trica

min.56 - Dayro Moreno vede cartonasul galben pentru ca si-a scos tricoul dupa marcarea golului

min.55 - GOOOOLLLLLL STEAUA Dayro Moreno inscrie primul gol pentru Steaua, dupa un corner de pe dreapta, cu o lovitura de cap imparabila din 4m

min.50 - Fabbiani executa periculos o lovitura libera pe centrul portii, respinge Zapata

min.48 - Mendoza suteaza din marginea careului, insa retine Hirschfeld

min.47 - Dani vede si el cartonasul galben de la centralul Alexandru Tudor

min.46 - Fabbiani vede primul cartonas galben al partidei, dupa o intrare tare la Radoi

CFR Cluj incepe repriza secunda

fluier final in prima repriza, egalitate 1-1, dupa ce Trica a deschis scorul in minutul 4, iar portarul clujenilor Hirschfeld si-a inscris in proprie poarta in minutul 25

min.44 - Dica centreaza pentru Dayro Moreno, iar acesta incearaca o foarfeca pe spate din centrul careului, retine Hirschfeld

min.42 - lovitura libera pentru Steaua, fara rezultat insa pe tabela de scor

min.40 - Dica centreaza bine pentru Pepe Moreno care trimite cu o lovitura de cap spre poarta insa retine Hirschfeld

min.37 - Dica intra tare in tusa la Tony, clujenii se mentin in atac

min.35 - Leao se accidenteaza si cere ingrijiri medicale, jocul este intrerupt cateva minute

min.32 - Fabbiani are o contra la centru cu Goian si cere cartonas galben, fara rectie Alexandru Tudor

min.30 - Golanski intra tare la Dubarbier si scapa fara galben de la Tudor

min.25 - GOOOOOLLLLL STEAUA, corner de pe dreapta si Hirschfeld respinge in propria poarta !!!

min.24 - momente bune de atac pentru CFR, insa Steaua se apara bine

min.21 - Dayro Moreno trimite cu o lovitura de cap, putin pe langa poarta lui Hirschfeld

min.20 - lovitura libera de pe dreapta pentru Steaua, respinge Tony

min.18 - Radoi intra tare la Semedo si cei doi se imbrancesc, insa intervine Alexandru Tudor si calmeaza spiritele

min.14 - Dica este la constructie pentru Steaua, insa portarul Hirschfeld iese bine la centrare

min.12 - dupa cateva momente mai calme in joc, ritmul creste odata cu urcarea clujenilor in atac, din nou periculosi in marginea careului stelist prin Trica

min.8 - ocazie si pentru Dayro Moreno, insa sutul acestuia, din unghi, trece pe langa vinclu

min.7 - ocazie de gol pentru Steaua, insa sutul lui Ovidiu Petre din marginea careului trece peste poarta oaspetilor

min.4 - GOOOOLLLL CFR inscrie Trica, Dubarbier suteaza din marginea careului in bara, mingea revine la Trica in centrul careului si este 1-0 pentru clujeni

min.3 - stelistii au inceput mai bine partida si au construit deja doua actiuni de atac

Info: Stadionul Ghencea este plin!!

Steaua are lovitura de incepere.

Marius Lacatus a trimis in teren urmatorul 11 de start: Zapata - Golanski, Goian, Radoi (c), Emeghara - Lovin, Ov. Petre - Dayro Moreno, Dica, Mendoza - Pepe Moreno.

De partea cealalta, antrenorul clujenilor, Ioan Andone, a optat pentru urmatoarea formula de start: Hirschfeld - Dorsin, De Sousa, Cadu (c), Tony - Dubarbier, Trica, Leao, Dani - Fabbiani si Semedo.

Arbitrul partidei este Alexandru Tudor, ajutat de asistentii Cristian Nica (Ploiesti) si Eduard Dumitrescu (Pitesti).

Intalnirea dintre Steaua si CFR Cluj, din etapa a 21-a a Ligii I, se disputa, pe stadionul "Ghencea" din Bucuresti si este transmisa, in format LIVE text, de site-ul nostru.