CFR Cluj a invins FCSB. Titlul in Liga I se decide luni

Golurile au fost marcate de Susici '86 si Itu '88.FCSB: Vlad - Cretu (Pantea '46), I. Cristea, Miron, Pantiru - Morutan (Pandele '46), Perianu, Vina - Nita, Istrate, C. Dumitru. Antrenor; Anton PetreaCFR: Arlauskis - Susic, Cestor, Burca, Camora - L. Aurelio (Pereira '63), Hoban, Deac - Joca (Chipciu '8 / Golofca '90), Omrani (Rondon '63), Costache (Itu '62). Antrenor: Dan Petrescu Cartonase galbene: Cretu '39Meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs, ajutat la cele doua linii de Vasile Marinescu si Ovidiu Artene.Rezerva a fost Catalin Popa, iar observator Constantin Stefan.In urma acestui rezultat, CFR Cluj are 46 de puncte in clasament, cu doua mai multe ca Universitatea Craiova, iar titlul de campioana se va decide in meciul direct de luni.Universitatea are un meci mai putin disputat, cu Astra, iar partida de luni, de la ora 21.00, de la Craiova, va fi decisiva pentru stabilirea noii campioane a Romaniei.