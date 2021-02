FC Viitorul nu se regaseste. Echipa lui Hagi, invinsa in ultimul minut de CFR Cluj

Pentru CFR Cluj au marcat Itu, in minutul 31, si Hoban, in minutul 90+2, iar pentru FC Viitorul a punctat Dobrosavlevici '52.CFR Cluj: Balgradean - C. Manea, Vinicius, Burca, Camora - Itu (Carnat '72), Hoban, Paun - M. Pereira (L.Aurelio '72), Rondon (Chipciu '86), Costache (Debeljiuh '64). Antrenor: Edward IordanescuFC Viitorul: Cabuz - Benzar, Mladen, Dobrosavlevici, Boboc - C. Matei, Artean, Ciobanu (Babunski '78) - Gradinaru (Gaztanaga '55), G. Ganea (Andronache '78), Ely Fernandes (Pitu '60). Antrenor: Catalin AnghelCartonase galbene: Itu '35, Camora '74 / Benzar '56Meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs, ajutat de Vasile Marinescu si Ovidiu Artene, iar rezerva a fost Florin Marcu.Observator a fost Ioan Onicas. Mircea Rednic are doar o victorie la FC Viitorul, 2-1 cu Hermannstadt.CITESTE SI:VIDEO Ianis Hagi , omul zilei in Scotia dupa golul fabulos marcat pentru Rangers. "A avut o scanteie stralucitoare"Gol Ianis Hagi. FOTO: Facebook / Rangers FC