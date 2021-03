CFR Cluj a demolat-o pe Poli Iasi in Liga 1. Italianul Napoli, primul meci , prima infrangere pentru moldoveni

Au marcat: Chipciu '44, Omrani '45+2, Deac '61, '87.1-0, min. 44: Chipciu a marcat cu un sut din intoarcere, din afara careului mare, din pozitie centrala, mingea lovind bara si ricosand in plasa;2-0, min. 45+2: Omrani, nemarcat, a inscris cu un sut de la opt metri, dupa o pasa primita de la Itu, de pe partea dreapta;3-0, min. 61: Deac a fost pus in situatie unu contra unu cu portarul Branescu de o pasa a lui Omrani, iar internationalul roman a marcat cu usurinta;4-0, min. 87: Sigurjonsson i-a pasat cu calcaiul lui Deac, iar acesta a inscris fara probleme cu un sut de la circa opt metri.Au evoluat urmatoarele echipe:CFR Cluj: Sandomierski - Susici (Ciobotariu 70), Vinicius, A. Burca, Latovlevici - C. Deac, Bordeaianu, Itu (Carnat '76) - Gidea (Chipciu '13), Omrani (Pereira '76), A. Paun (Sigurjonsson '76). Antrenor Edward Iordanescu (nu a stat pe banca, fiind suspendat);Poli Iasi: Branescu - Onea, Frasinescu, Baxevanos, Busu - R. Popa (Acosta '46), Vanzo - Calcan, D. Flores (Platini '46), A. Stan (Vega '4, De Iriondo '70) - Duranovici. Antrenor Nicolo Napoli Cartonase galbene: Ciobotariu '90+1 / Frasinescu '55, Platini '86.Arbitri: Horia Gabriel Mladinovici - Radu Adrian Ghinguleac, Cosmin Vatamanu - Iulian Calin;Observator: Nicolae Grigorescu Lider in clasament este FCSB , cu 60 de puncte, urmata de CFR Cluj, tot cu 60 de puncte, si de CS U Craiova, cu 53 de puncte.Poli Iasi ocupa locul 16, ultimul, cu 16 puncte.CITESTE SI: Steaua Gigi Becali si Armata au dat-o la pace. Egal in Liga 3, intre si FCSB