CFR Cluj continua lupta pentru titlu cu FCSB. Ardelenii au invins-o greu pe Chindia

Unicul gol al meciului a fost marcat de Paun, in minutul 52, care a transformat o lovitura de la 11 metri acordata dupa un hent al lui Pitian.Chindia Targoviste: Aioani - Capusa, Pitian, Al. Iacob, C. Dinu (Mitrea '86)- Negut (M. Costea '76), V. Rata, M. Dulca, D. Dumitrascu - D. Popa, D. Florea (Berisha '76). Antrenor: Emil SandoiCFR Cluj: Sandomierski - Cr. Manea, Vinicius, Ben Youssef, Camora - C. Deac (Aurelio '33), William Soares (Hoban '46), Gidea (Paun '7) - Chipciu (Pereira '73), Debeljuh (Rondon '73), Costache. Antrenor: Edi IordanescuCartonase galbene: Negut '38, Popa '58 / Ben Youssef '90+1Meciul a fost arbitrat de Radu Petrescu, ajutat de asistentii Mircea Mihail Grigoriu si Ionel Valentin Dumitru.Arbitru de rezerva a fost Bogdan Dumitrache, iar observator Adrian Vidan.Dupa aceasta victorie, CFR Cluj este pe locul 2 in Liga 1 , la un punct in spatele echipei FCSB Chindia este pe locul 6, cu 28 de puncte.