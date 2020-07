Ionut Pantiru, dupa meciul cu CFR Cluj: A fost un antrenament defenisv

"A fost un antrenament defenisv, dar din pacate am pierdut. Daca eram putin mai concentrati, puteam reusi un egal. Important e ca ne-am calificat in Europa", a declarat Pantiru la Digisport.Formatia CFR Cluj a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa FCSB, in meci restanta din etapa a opta a play-off-ului Ligii I. In urma acestui rezultat, CFR Cluj are 46 de puncte in clasament, cu doua mai multe ca Universitatea Craiova , iar titlul de campioana se va decide in meciul direct de luni.Golurile au fost marcate de Susici '86 si Itu '88.