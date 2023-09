Liga 1: CFR Cluj s-a chinuit la Severin. Penalti inventat pentru ardeleni

CFR Cluj a castigat meciul cu FC Severin, scor 3-1, dupa 90 de minute in care a avut mari probleme.

Ardelenii au inceput perfect, reusind sa marcheze de doua ori in primul sfert de ora, dar apoi au cedat teren.

Hora si Pedro au punctat pentru ardeleni, in timp ce Severinul a revenit pe tabela in minutul 49, dupa lobul lui Arnautu.

Severinul a pus presiune in partea secunda, insa in cele din urma cei de la CFR Cluj au marcat, in minutul 90, prin Cadu, dintr-un penalti inventat de arbitru.

Dupa acest rezultat, CFR Cluj urca pe locul 7 in Liga 1, cu 19 puncte, in timp ce Severin este ultima, cu 4 puncte.

Etapa urmatoare, FC Severin va intalni in deplasare Pandurii, in timp ce CFR Cluj va primi vizita lui FC Brasov.

C.M.