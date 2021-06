Adrian Paun de la CFR Cluj, despre convocarea la nationala: Este cea mai buna "vacanta" de pana acum

"Este cea mai buna vacanta a mea de pana acum. Ma bucur ca nu am avut vacanta si am fost convocat la echipa nationala . Sper sa am parte de asemenea vacante si de acum incolo. Stiam ca sunt niste baieti de caracter, este un grup unit aici. Colegii m-au primit foarte bine. Le multumesc tuturor, ma simt foarte bine si sper sa nu fie ultima mea convocare", a spus Paun.El este de parere ca nationala are doar de castigat din amicalul cu Anglia. "Intotdeauna un meci cu echipa Angliei ajuta. Nu avem decat de castigat in urma acestui meci, va fi un meci extrem de greu, insa suntem pregatiti sa dam totul. Ar fi cel mai important gol din cariera mea, daca voi da gol Angliei".Paun a mentionat ca mai are trei ani de contract cu CFR Cluj. "Nu sunt disperat sa plec. Bineinteles, ma gandesc sa fac pasul afara, dar asta depinde de mine, daca voi avea evolutii bune cred ca voi atrage si oferte", a afirmat fotbalistul.Romania va intalni nationala Georgiei, miercuri, la Ploiesti, si echipa Angliei, duminica, la Middlesbrough, in meciuri amicale.