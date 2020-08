UTA Arad are un caz de COVID 19. Meciul cu CFR Cluj a fost anulat

"Jucatorii si staff-ul primei echipe a UTA-ei au efectuat o noua testare COVID, cea cu numarul 8 de la instaurarea protocolului medical. Rezultatul uneia din persoanele testate a fost pozitiv.Din acest motiv, tot lotul, staff-ul tehnic si medical intra in izolare pentru o perioada de cinci zile, perioada la capatul careia urmeaza retestarea. Cei care vor avea rezultate negative vor relua activitatea, iar in cazul in care vor exista persoane cu rezultate pozitive, acestea vor ramane in continuare in izolare.Meciul cu CFR Cluj se anuleaza", este anuntul gruparii aradene.UTA Arad avea programat vineri un meci amical cu CFR Cluj.