Lovitura primită de CFR Cluj înaintea meciului decisiv din Europa. Ce se întâmplă cu vedeta echipei

CFR Cluj va disputa joi, de la 21.30, în Portugalia, returul cu Braga din turul trei preliminar al Europa League, dar nu se va putea baza pe vedeta Louis Munteanu, cel mai important om din atacul ardelenilor, care nu a făcut deplasarea.

Louis Munteanu a acuzat o problemă medicală, astfel că Dan Petrescu a decis să îl scoată din lot pe golgheterul echipei

În locul lui Munteanu, CFR Cluj îl va avea în atac, cel mai probabil, pe Virgiliu Postolachi (25 de ani), iar varianta de rezervă este Marko Gjorgjievski (25 de ani), nord-macedoneanul transferat în această vară.

CFR Cluj a pierdut prima manșă cu Braga, pe teren propriu, scor 1-2.

Dacă va fi eliminată, CFR va evolua în play-off-ul Conference League, cu pierzătoarea din dubla Hacken (Suedia) - Brann (Norvegia), scor 0-2 în tur.

Dacă trece de Braga, CFR Cluj va juca în play-off-ul Europa League, cu învingătoarea din duelul FC Noah (Armenia) - Lincoln Red Imps (Gibraltar), 1-1 în tur.

