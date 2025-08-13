Lovitura primită de CFR Cluj înaintea meciului decisiv din Europa. Ce se întâmplă cu vedeta echipei

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 13 August 2025, ora 12:33
249 citiri
Lovitura primită de CFR Cluj înaintea meciului decisiv din Europa. Ce se întâmplă cu vedeta echipei
Louis Munteanu FOTO Facebook CFR Cluj

CFR Cluj va disputa joi, de la 21.30, în Portugalia, returul cu Braga din turul trei preliminar al Europa League, dar nu se va putea baza pe vedeta Louis Munteanu, cel mai important om din atacul ardelenilor, care nu a făcut deplasarea.

Louis Munteanu a acuzat o problemă medicală, astfel că Dan Petrescu a decis să îl scoată din lot pe golgheterul echipei

În locul lui Munteanu, CFR Cluj îl va avea în atac, cel mai probabil, pe Virgiliu Postolachi (25 de ani), iar varianta de rezervă este Marko Gjorgjievski (25 de ani), nord-macedoneanul transferat în această vară.

CFR Cluj a pierdut prima manșă cu Braga, pe teren propriu, scor 1-2.

Dacă va fi eliminată, CFR va evolua în play-off-ul Conference League, cu pierzătoarea din dubla Hacken (Suedia) - Brann (Norvegia), scor 0-2 în tur.

Dacă trece de Braga, CFR Cluj va juca în play-off-ul Europa League, cu învingătoarea din duelul FC Noah (Armenia) - Lincoln Red Imps (Gibraltar), 1-1 în tur.

Decizie majoră luată de UEFA, înainte de meciul decisiv dintre Braga și CFR Cluj. Se repetă ceea ce s-a întâmplat la PAOK - FCSB
Decizie majoră luată de UEFA, înainte de meciul decisiv dintre Braga și CFR Cluj. Se repetă ceea ce s-a întâmplat la PAOK - FCSB
Meciul Sporting Braga - CFR Cluj, programat joi, în manșa secundă a turului trei preliminar al Ligii Europa, va fi condus de o brigadă din Germania, cu Sascha Stegemann la centru. Sascha...
Antrenorul lui Drita, după meciul nebun cu FCSB: ”Orice e posibil”
Antrenorul lui Drita, după meciul nebun cu FCSB: ”Orice e posibil”
Antrenorul echipei de fotbal FC Drita, Zekirija Ramadani, a declarat, joi seara, în conferința de presă de după înfrângerea cu 3-2 suferită la București cu FCSB, în prima manșă a turului...
#CFR Cluj, #Louis Munteanu, #accidentare, #Europa League, #meci , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nu si-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat pe ganduri: "La revedere"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
O avere! Cat costa, de fapt, inelul de logodna pe care Georgina l-a primit de la Cristiano Ronaldo

Ep. 117 - ATENTIE: Poți rămâne fără bani!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sar scântei după anunțul șocant al lui Donnarumma: ”Enormă lipsă de respect”. La ce echipă va juca portarul
  2. Lovitura primită de CFR Cluj înaintea meciului decisiv din Europa. Ce se întâmplă cu vedeta echipei
  3. Șoc în lumea sportului: Medaliatul de la Jocurile Olimpice, suspendat pentru dopaj!
  4. Incident neobișnuit la meciul Realului, cu Kylian Mbappe în prim-plan FOTO
  5. Drita - FCSB, meci decisiv în Europa League: partida nu se vede la televizor! Unde poate fi urmărit jocul din Kosovo
  6. Sorana Cîrstea versus Iga Swiatek, sub amenințare de cod roșu. Marele pericol de la Cincinnati
  7. Continuă drama pentru bulgarul Dimitrov, după ghinionul teribil de la Wimbledon
  8. PSG şi Tottenham luptă miercuri pentru Supercupa Europei. Echipe probabile şi televizare
  9. Echipa care a dat lovitura în Liga Campionilor cu un român pe teren
  10. Rezultate din Liga Campionilor: ce a făcut KF Shkendija, echipa care a eliminat-o pe FCSB