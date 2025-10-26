Mario Camora, cu lacrimi în ochi, după un nou eșec al lui CFR Cluj: "Ne așteaptă Liga a doua"

CFR Cluj trece printr-una dintre cele mai dificile perioade din ultimul deceniu. Ardelenii au pierdut din nou, pe teren propriu, 0-2 cu Farul Constanța în etapa a 14-a din SuperLigă, și au ajuns pe locul 13, poziție de baraj, cu doar 13 puncte.

Golurile Farului au venit rapid, în prima repriză: Ișfan a deschis scorul în minutul 11, iar Grigoryan a dublat avantajul după doar șapte minute. Victoria i-a urcat pe constănțeni pe locul 7, la egalitate cu Oțelul (19 puncte), în lupta pentru play-off.

Pentru CFR, acesta este al treilea eșec acasă în actuala stagiune și un semnal tot mai îngrijorător pentru suporteri.

Camora, devastat după meci: „E rușinos!”

La flash-interviu, căpitanul Mario Camora a apărut vizibil afectat. Cu lacrimi în ochi, portughezul naturalizat a transmis un mesaj dur, dar sincer, despre situația critică în care se află echipa:

„Nici nu mai știu ce să spun. Două goluri ușoare, primim multe goluri. Prima repriză nu a fost bună deloc. A fost greu. Poți să pierzi, dar măcar să ai atitudine. E rușinos!”

Camora a avertizat că, fără o reacție imediată, CFR se poate trezi în liga secundă:

„Dacă vom continua așa, ne vom lupta la retrogradare, asta e sigur. Trebuie să ne fie rușine, să nu mai ieșim din casă. Dacă vom continua așa, la anul jucăm în Liga 2, la 11 dimineața.”

Fundașul a subliniat că suporterii au toate motivele să fie dezamăgiți:

„Fanii sunt supărați, au dreptate. Degeaba ne cerem scuze, ei s-au săturat, vor să vadă victorii. Sunt cele mai grele momente de când sunt la CFR Cluj.”

