Mario Camora, cu lacrimi în ochi, după un nou eșec al lui CFR Cluj: "Ne așteaptă Liga a doua"

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 07:18
398 citiri
Mario Camora, cu lacrimi în ochi, după un nou eșec al lui CFR Cluj: "Ne așteaptă Liga a doua"
Mario Camora FOTO Captura DigiSport

CFR Cluj trece printr-una dintre cele mai dificile perioade din ultimul deceniu. Ardelenii au pierdut din nou, pe teren propriu, 0-2 cu Farul Constanța în etapa a 14-a din SuperLigă, și au ajuns pe locul 13, poziție de baraj, cu doar 13 puncte.

Golurile Farului au venit rapid, în prima repriză: Ișfan a deschis scorul în minutul 11, iar Grigoryan a dublat avantajul după doar șapte minute. Victoria i-a urcat pe constănțeni pe locul 7, la egalitate cu Oțelul (19 puncte), în lupta pentru play-off.

Pentru CFR, acesta este al treilea eșec acasă în actuala stagiune și un semnal tot mai îngrijorător pentru suporteri.

Camora, devastat după meci: „E rușinos!”

La flash-interviu, căpitanul Mario Camora a apărut vizibil afectat. Cu lacrimi în ochi, portughezul naturalizat a transmis un mesaj dur, dar sincer, despre situația critică în care se află echipa:

„Nici nu mai știu ce să spun. Două goluri ușoare, primim multe goluri. Prima repriză nu a fost bună deloc. A fost greu. Poți să pierzi, dar măcar să ai atitudine. E rușinos!”

Camora a avertizat că, fără o reacție imediată, CFR se poate trezi în liga secundă:

„Dacă vom continua așa, ne vom lupta la retrogradare, asta e sigur. Trebuie să ne fie rușine, să nu mai ieșim din casă. Dacă vom continua așa, la anul jucăm în Liga 2, la 11 dimineața.”

Fundașul a subliniat că suporterii au toate motivele să fie dezamăgiți:

„Fanii sunt supărați, au dreptate. Degeaba ne cerem scuze, ei s-au săturat, vor să vadă victorii. Sunt cele mai grele momente de când sunt la CFR Cluj.”

Continuă criza la CFR Cluj. Ce s-a întâmplat în meciul cu Farul
Continuă criza la CFR Cluj. Ce s-a întâmplat în meciul cu Farul
Echipa Farul Constanţa a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, gruparea CFR Cluj, în etapa a 14-a din Superligă. Clujenii au avut ghinion în startul meciului şi Marcus Coco a...
Iuliu Mureșan dezvăluie haosul de la CFR Cluj: lot umflat, jucători nemulțumiți și viitor incert pentru Mandorlini
Iuliu Mureșan dezvăluie haosul de la CFR Cluj: lot umflat, jucători nemulțumiți și viitor incert pentru Mandorlini
CFR Cluj a pierdut din nou în SuperLiga, 0-1 pe terenul Petrolului, în ultimul meci al etapei a 13-a, iar atmosfera din Gruia devine tot mai tensionată. În miez de noapte, noul președinte...
#CFR Cluj, #farul, #Superliga, #mario camora , #CFR Cluj
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura primita de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
FOTO Sotia lui Florinel Coman a publicat imaginile! Au dat tarcoale casei: "Tentatia este mare"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Eu nu mă plâng, am demnitate!" Cristi Chivu l-a taxat pe Antonio Conte după Napoli - Inter
  2. Mario Camora, cu lacrimi în ochi, după un nou eșec al lui CFR Cluj: "Ne așteaptă Liga a doua"
  3. Cristi Chivu reacționează dur după înfrângerea cu Napoli: „Nu-mi pasă!” Românul pregătește ședință cu vestiarul
  4. Formula 1:calificări cu surprize în Mexic, Verstappen și Piastri au eșuat. Când are loc cursa
  5. Secretele din spatele golurilor ”nebunești” ale lui Haaland. Ce mănâncă starul lui City
  6. Continuă criza la CFR Cluj. Ce s-a întâmplat în meciul cu Farul
  7. Ce-a spus Cristi Chivu după ce-a pierdut derby-ul cu Napoli: ”Nu mă interesează prea mult”
  8. S-a încheiat marele derby Napoli - Inter. Cum s-a descurcat echipa lui Cristi Chivu
  9. Rezultat șocant pentru CSM București în Liga Campionilor. ”Tigroaicele” erau mari favorite
  10. Echipa care uimește în Premier League: a învins-o pe Chelsea și a urcat pe locul al doilea, printre granzi