LPF a amanat meciurile echipelor Universitatea Craiova, CFR Cluj si Dinamo, dupa testele pozitive

Astfel, programul va cuprinde un meci din etapa a noua a play-off-ului si trei din etapa a 11-a a play-out-ului, potrivit site-ului LPF Etapa a 9-a din play-offSambata 25 iulie Gaz Metan Medias - FCSB (21:00)Etapa a 11-a din play-outSambata 25 iulieAcademica Clinceni - Poli Iasi (15:30) Viitorul - Chindia Targoviste (18:00)Duminica 26 iulieFC Voluntari - Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (16:00)Partidele echipelor Dinamo Bucuresti, CFR Cluj si Universitatea Craiova vor fi programate ulterior, precizeaza LPF.De la reluarea campionatului Ligii I la fotbal, au fost confirmate mai multe cazuri de infectare cu COVID-19 la angajati si jucatori ai cluburilor FC Dinamo, FC Botosani, CFR Cluj si Universitatea Craiova, ceea ce a dus la suspendarea unor meciuri si deschiderea unor anchete epidemiologice de catre Directiile de Sanatate Publica. De asemenea, in Liga a II-a au fost depistate cazuri pozitive la cluburile Concordia Chiajna, Petrolul Ploiesti si FC Arges.In randul arbitrilor, in lotul pentru primele doua esaloane, au fost depistate patru cazuri, persoanele in cauza fiind oprite de la delegari de Federatia Romana de Fotbal.