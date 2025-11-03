Nelu Varga anunță "cea mai bună veste" pentru CFR Cluj! Totul se va întâmpla săptămâna aceasta

Omul de afaceri Neluțu Varga a anunțat că, în decurs de o săptămână, va achita toate datoriile curente ale clubului CFR Cluj. Astfel, jucătorii și membrii staff-ului tehnic își vor primi integral salariile restante, iar clubul va ajunge la zi din punct de vedere financiar.

Potrivit declarațiilor sale, vor fi făcute și plățile către terți, ceea ce înseamnă că formația din Gruia nu va mai avea emoții în fața monitorizărilor financiare periodice efectuate de UEFA. În consecință, CFR Cluj va putea obține fără probleme licența necesară pentru participarea în cupele europene în sezonul viitor.

La ultima verificare UEFA din 15 octombrie 2025, clubul clujean înregistra datorii de aproximativ 1,9 milioane de euro, cea mai mare parte către jucători și angajați. Situația pare însă pe cale să se rezolve, conform promisiunii patronului.

„Săptămâna viitoare vine cea mai bună veste din punct de vedere financiar pentru CFR Cluj. O să plătesc toate datoriile și o să aduc situația clubului la zero, astfel că toată lumea trebuie să își facă treaba și să ne îndeplinim obiectivele”, a declarat Neluțu Varga pentru FANATIK.

Prin aceste plăți, CFR Cluj va scăpa definitiv de pericolul unei noi insolvențe.

„Clubul cheltuie destul de mulți bani, iar intrările sunt mult mai puține. Neluțu a ținut clubul atâția ani și a băgat sume considerabile, sunt publice. Tot pe el ne bazăm și acum”, a spus președintele Iuliu Mureșan.

