Ce a declarat patronul Nelu Varga despre demisia lui Dan Petrescu de la CFR Cluj

Tehnicianul Dan Petrescu a anunțat, joi seară, după meciul pierdut de CFR Cluj cu 2-7 în fața formației Hacken, că pune capăt colaborării cu gruparea clujeană, el precizând că își asumă rezultatul și că trebuia ca cineva să plătească.

Patronul Nelu Varga a afirmat că acceptă demisia lui Dan Petrescu și că se va gândi imediat la un nou antrenor. Vezi aici cine e principalul vizat.

„Să-i dea Dumnezeu sănătate dacă și-a dat demisia, eu nu am ce să fac. Pot doar să spun că este bărbat și este un om de caracter care, măcar, și-a asumat acest eșec, care-i aparține. El a făcut echipa, el este răspunzător, nu s-a băgat nimeni peste el. Cel puțin, în ceasul al 12-lea a recunoscut și a făcut pasul în spate. Îi accept demisia fără probleme și ne vom gândi cine vine în locul lui Dan Petrescu la CFR Cluj”, a declarat patronul Neluțu Varga pentru FANATIK.

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a anunțat, joi seara, în conferința de presă susținută după înfrângerea cu 7-2 din meciul cu BK Haecken, în prima manșă a play-off-ului Conference League, că este principalul vinovat și a hotărât să nu mai continue la gruparea ardeleană.

“A fost ca un vis urât. N-am reușit să îi oprim, am luat gol foarte repede, după care s-au făcut mari greșeli pe faza defensivă. Ei au prins o zi extraordinară. E o înfrângere rușinoasă, sută la sută cea mai grea din cariera mea de 25 de ani. Nici în visele mele negre nu mă gândeam. Toți suntem vinovați, dar principalul vinovat sunt eu, că sunt antrenorul. Am luat hotărârea să nu mai continui la echipă. Am nevoie de o pauză și băieții au nevoie de ceva nou. Îmi pare rău că plec așa de la CFR, am avut aici ani foarte buni, dar cu o asemenea rușine nu pot să accept să merg mai departe. Îmi asum acest rezultat. Am nevoie de o pauză mai lungă. Îmi pare rău. Chiar dacă ne calificam această pauză mi-o luam. Nu m-am simțit bine zilele astea deloc. Am luat o hotărâre care e bună și pentru club și pentru mine. Am luat decizia nu neapărat la cald. Nu o să mă mai prezint la antrenamente începând de mâine. Cineva trebuia să plătească la un asemenea scor”, a spus Petrescu în conferința de presă de după meci.

