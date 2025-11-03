Nelu Varga l-a desființat pe fostul antrenor de la CFR Cluj: "Un analfabet! Se ruga de mine să îl angajez"

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 08:42
Nelu Varga l-a desființat pe fostul antrenor de la CFR Cluj: "Un analfabet! Se ruga de mine să îl angajez"
Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj. Foto: X / @rf_facts

Acuzat că intervine pentru a face schimbările la echipă, patronul lui CFR Cluj, Nelu Varga, a lansat un atac fără precedent.

Eugen Trică a afirmat că Neluțu Varga, patronul clubului ardelean, ar fi intervenit la unele meciuri pentru a decide schimbările din timpul partidelor. Omul de afaceri clujean a reacționat prompt, negând categoric acuzațiile și lansând un atac dur la adresa fostului antrenor.

„Dacă Trică crede așa ceva, înseamnă că fură curent”

Într-o intervenție exclusivă pentru Fanatik, Neluțu Varga a respins vehement acuzațiile, precizând că nici măcar nu se afla în țară la meciul cu Dinamo, disputat pe Arena Națională.

„Dacă Trică crede așa ceva, înseamnă că fură curent. Eu sunt departe plecat, în Africa, nici măcar nu am vorbit cu nimeni de la CFR Cluj în ziua meciului cu Dinamo sau despre echipă. Jur.

Iar dacă cineva crede că eu mă ocup să pun jucători în teren, chiar avem de a face cu oameni nebuni. Nu am făcut treaba asta niciodată și nu o să o fac niciodată”, a spus Varga pentru Fanatik.

„Un analfabet care se ruga de mine să-l pun antrenor”

Patronul lui CFR Cluj nu s-a oprit aici și a avut un mesaj extrem de dur pentru fostul jucător și antrenor al ardelenilor.

„Eugen Trică vorbește numai tâmpenii. De unde știe el ce e în clubul ăsta? Nu are nicio treabă cu CFR Cluj. Dar, de fapt, Eugen Trică este un analfabet care se ruga de mine să-l angajez la club. I-am întins o mână când nu avea ce mânca și după aia voia mult mai mult decât atât.

Nu i-am mai răspuns la telefon, l-am lăsat să meargă pe drumul lui și acum aruncă numai mizerii despre mine și despre CFR Cluj. Ăsta este Eugen Trică, omul care se ruga să-l pun antrenor și nu am fost de acord”, a încheiat Varga.

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

