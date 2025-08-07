Reculegere, dar nu pentru Ion Iliescu! Ce decizie s-a luat la CFR Cluj pentru meciul din Europa League

Deși inițial doreau să țină un moment de reculegere în memoria lui Ion Iliescu înaintea meciului cu Braga din Europa League, programat joi, de la 19.30, oficialii echipei ardelene s-au răzgândit.

CFR Cluj vrea să producă surpriza în Europa League și să treacă și de Braga, din Portugalia. După ce le-a eliminat pe Paksi, din Ungaria, și Lugano, din Elveția, echipa lui Dan Petrescu este gata să îi încurce și pe portughezi.

Înaintea partidei, se va ține un moment de reculegere, dar nu pentru Ion Iliescu, ci pentru fostul antrenor al echipei CFR, Jorge Costa, decedat la 53 de ani după un infarct.

”Inițial, momentul de reculegere de diseară l-am cerut de la UEFA pentru ambele personalități care au decedat în această săptămână, fostul nostru antrenor Jorge Costa, dar și pentru fostul președinte al României, Ion Iliescu și am primit acordul din partea forului continental.

Totuși, în urma unor discuții interne, am decis că vrem să ne disociem de orice persoană sau acțiune politică, deoarece nu vrem să dăm o tentă politică acțiunii noastre, chiar dacă astăzi este zi de doliu național în onoarea fostului președinte al României, pentru că avem susținători și cu alte orientări politice.

Nu vrem să creăm un moment tensionat în rândul suporterilor noștri”, a declarat, în exclusivitate pentru iAMsport.ro, Cristian Balaj, președintele grupării clujene.

