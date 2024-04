Jucătorul român de la CFR Cluj a ales naționala Ungariei! Acum joacă meci de meci

Un jucător care a făcut junioratul la CFR Cluj s-a transferat în Ungaria la Vasas Budapesta iar acum joacă meci de meci la echipa de club dar și la naționala Ungariei.

Attila Girsik a fost titular în partidele de la Campionatul European Under 17 și acum a făcut pasul la seniorii lui Vasas Budapesta și la reprezentativa Under 18 maghiară.

Attila Girsik este fotbalist român de etnie maghiară născut în Cluj-Napoca, plecat de la CFR Cluj la Vasas Budapesta.

Acesta a ajuns titular în naționala Under 17 a Ungariei, pentru care a fost integralist în meciurile de la Campionatul European din 2023.

”Promovarea la seniorii lui Vasas a fost un pas foarte mare și important pentru mine, pot să spun chiar un salt uriaș, ținând cont că anul trecut pe vremea asta încă evoluam la academie, la Under 17.

După un Campionat European bun făcut de mine, am început pregătirea cu echipa mare a lui Vasas, unde m-am integrat destul de repede și treptat am început să primesc minute, ba chiar am fost și titular de mai multe ori!

Vasas luptă pentru promovarea în prima ligă, iar eu sunt cel mai tânăr jucător din echipă. Aici, regula ”Under” pentru liga a doua înseamnă folosirea unui jucător născut în 2004, dar eu sunt generația 2006.

Legat de naționala Ungariei, sunt foarte bucuros că mereu sunt convocat și sper să devin om de bază!”, a declarat Attila pentru Sport.ro.