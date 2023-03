Arbitrul Tudor are insomnii dupa derby-ul Steaua - CFR Cluj

Centralul intalnirii Steaua - CFR Cluj, Alexandru Tudor, s-a aratat profund ingrijorat de deciziile pe care le-a luat in timpul derby-ului. El spune ca a adormit tarziu in acea noapte. Dupa numai cateva ceasuri, acesta si-a luat sotia si fiul si s-a refugiat la tara, in zona Campulung, pentru a se deconecta de la tensiunea jocului.

"Pana nu vad si eu fazele de penalty la televizor, nu pot sa spun nimic. Dar ce-ar mai fi de spus cand aproape toata lumea iti zice ca ai gresit? Nu stiu cand o sa ma intorc in Bucuresti. Nu e nici o graba", a declarat arbitrul.

