Liber de contract, portarul este la un pas de revenirea la CFR Cluj Lituanianul va ajunge in acest weekend in Romania si va semna un contract cu echipa campioana, scris Prosport.Venirea lui Arlauskis la CFR Cluj schimba datele problemei in ceea ce-l priveste pe Balgradean.Actualul portar al clujenilor isi dorea sa ajunga la echipa nationala , insa sosirea lituanianului l-ar putea trece pe banca de rezerve.CITESTE SI: