Lituanianul Arlauskis, pe picior de plecare de la CFR Cluj

"Momentan nu am ales ce fac din sezonul viitor. Trebuie sa vad ce e mai bine pentru familia mea", a spus Arlauskis la Digisport.Nici Dan Petrescu nu vrea sa puna presiune pe portarul sau,il lasa sa-si aleaga viitorul."Arlauskis are contract pana in 30 iunie, daca el vrea sa ramana, ramane. Daca reusim sa prelungim o luna, ar fi extraordinar, ca terminam campionatul, daca il prelungim trei, patru ani, ar fi si mai bine. Nu vreau sa pun presiune pe el, e decizia lui, e viitorul lui, are nevoie de bani la finalul carierei si trebuie sa aleaga ceea ce este mai bine pentru el," a declarat Dan Petrescu, dupa CFR Cluj - FCSB 1-0, pentru Digisport Ajuns in 2017 la CFR, Arlauskis a castigat doua titluri de campion cu CFR si are mai multe oferte din zona araba.