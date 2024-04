Becali: "Ii felicit pe cei de la CFR Cluj"

Finantatorul Stelei, Gigi Becali, a declarat, miercuri, dupa meciul cu Gloria Buzau, scor 5-0, ca este dezamagit ca echipa din Ghencea a terminat sezonul pe locul doi, dar i-a felicitat pe cei de la CFR Cluj pentru titlul de campioni.

"De ce sa fiu suparat? M-am uitat la meciul CFR-ului, dar ce poti sa spui acum? Se pare ca meciul de la Cluj a fost corect. A fost inca un an de experienta pentru Steaua. Ii felicit pe cei de la CFR Cluj pentru ca au castigat campionatul. Daca iei meciurile lor cu Bistrita si cu Rapid nu ar merita felicitari, dar ii felict pentru ca s-a terminat", a declarat Gigi Becali.

Patronul Stelei a vorbit apoi si despre planurile de viitor, dar si despre transferuri: "Steaua va fi un Arsenal de Romania. Voi aduce jucatori de valoare si probabil vor pleca doi, trei. Trebuie sa intram in Liga Campionilor, si jucatorii care vor veni vor fi de foarte mare valoare, pentru ca nu vreau sa mai traiesc emotiile din acest sezon".

La plecare, Gigi Becali a fost injurat de un suporter stelist, acesta reprosandu-i finantatorului jocul mai putin bun al echipei. Becali s-a dus spre suporter si i-a cerut explicatii pentru injuraturi, dar fanul s-a scuzat, precizand ca nu l-a injurat pe patron.

Steaua a trecut, miercuri, pe teren propriu, de Gloria Buzau, cu scorul de 5-0, in ultima etapa a campionatului si stelistii au terminat pe locul doi editia 2007/2008 a Ligii I, pierzand titlul in ultima etapa dupa ce CFR a castigat cu 1-0 partida cu "U" Cluj. In ciuda acestui rezultat, Gloria Buzau a ramas in Liga I, profitand de infrangerea Ceahlaului Piatra Neamt in meciul cu Universitatea Craiova, scor 2-3.

