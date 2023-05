CFR Cluj a transferat un portar anonim

CFR Cluj l-a transferat pe goalkeeperul italian Remo Amadio.

Amadio a fost prezent la vizita medicala sustinuta luni de clujeni si va semna un contract valabil pentru urmatorii trei ani.

Goalkeeperul de 1.95 metri inaltime vine din postura de jucator liber de contract.

In cariera sa a evoluat numai la echipe din ligiile inferioare italiene, precum Cassino 1927, Andria BAT sau Lumezzane.

In acest moment, gruparea din Gruia are in lot 6 portari: Eduard Stancioiu, Nuno Claro, Boris Peskovici, Remo Amadio, Calin Tiut si Mihai Minca.

I.G.