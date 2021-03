COVID-19 decimeaza lotul campioanei CFR Cluj. Cine sunt jucatorii infectati cu virusul SARS-COV-2

Trei jucatori importanti au fost confirmati cu virusul SARS-COV-2 si vor lipsi in meciul cu FCSB Mario Rondon, Gabriel Debeljuh si Valentin Costache au fost testati pozitiv la COVID - 19 si vor lipsi o perioada de timp de pe gazon.Cei trei fotbalisti nu vor evolua in meciurile CFR-ului cu Poli Iasi si FCSB.In vara trecuta, formatia clujeana a avut 22 de cazuri de COVID - 19 in lot.CITESTE SI: