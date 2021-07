Liga Campionilor, turul 1: CFR Cluj - Borac Banja Luka. Avem echipa de start a lui Sumudica LIVE 20:00

Este primul meci pentru antrenorul Marius Sumudica pe banca tehnica a ardelenilor. Campioana Romaniei are un traseu accesibil spre grupele cupelor europene.In cazul in care trece de primul tur, clujenii vor juca in faza urmatoare cu invingatoarea dintre Fola Esch (Luxemburg) si Lincoln Red (Gibraltar).ECHIPE DE START:: Arlauskis - Susic, Bouhenna, Cestor, Camora - Sigurjonsson, J. Rodriguez - Costache, C. Deac, A. Paun - OmraniRezerve: Pereira, Hindrich - Cr. Manea, Graovac, Chipciu, Ciobotariu, Latovlevici, Tahiri, Debeljuh, Petrila, Hoban, ItuAntrenor: Marius Sumudica: Lakic - Coric, Milokevic, Cosic, Subic - Vojnovic, Meleg - Zakaric, Vranej, Ziljkic - MoraitisAntrenor: Marko Maksimovic