CFR Cluj castiga inainte de reluarea Ligii 1

Michael Pereira si Mario Rondon au marcat in prima repriza pentru clujeni, iar Yazalde a inscris pentru sibieni in partea secunda, potrivit site-urilor celor doua echipe.CFR a inceput cu Sandomierski - Cr. Manea (capitan), K. Boli, D. Ciobotariu, Cestor - Chipciu, Marcos Aurelio, M. Pereira - Golofca, Rondon, Petrila.FC Hermannstadt a aliniat formula: Cristiano - Voda, O. Vieira (capitan), I. Stoica, Oprut - C. Petrescu, Romario Pires, Dalbea, Cordea - Sintean, Ad. Balan.