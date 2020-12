OFICIAL Edi Iordanescu este noul antrenor de la CFR Cluj

Edward Iordanescu este noul tehnician al campioanei Romaniei.El a fost prezentat oficial de echipa ardeleana, dupa ce a semnat un contract doar pe sapte luni.Edi Iordanescu se intoarce la Cluj, unde a mai a mai antrenat in 2008, dar a fost demis dupa doua meciuri de patronul Nelutu Varga."M-am intors la Cluj pentru ca am incredere deosebita in acest grup de jucatori , am incredere deosebita ca acest club poate sa isi continue traiectoria ascendenta", a declarat Edward Iordanescu pentru site-ul oficial al clubului.CITESTE SI: