Edi Iordanescu: "Calificarea in primavara europeana este importanta atat pentru CFR Cluj, cat si pentru tot fotbalul romanesc"

"Este un joc cu importanta extrem de mare, un joc decisiv, e un joc pentru a merge mai departe intr-o primavara europeana, ceea ce este important nu numai pentru CFR Cluj, ci si pentru fotbalul romanesc. Suntem constienti ca va fi un joc extrem de dificil. Echipa gazda este favorita, e o serie de elemente care ma fac sa gandesc asa, in primul rand rezultatul din tur, am analizat foarte bine jocul de atunci.Young Boys a facut un meci destul de bun. E favorita tinand cont de clasamentul actual, de faptul ca echipa gazda are doua sanse din trei, pe noi doar victoria ne duce mai departe si, nu in ultimul rand, de suprafata de joc, cu siguranta echipa gazda e mult mai familiarizata cu ea. Dcaa ne uitam pe clasamentul cometitiei interne, vedem ca Young Boys domina campionatul fara inframgere.Este o echipa pe care am studiat-o foarte bine, am inteles-o, cu o medie de varsta foarte buna, o medie de varsta buna pentru perfomanta, cu jucatori foarte valorosi si, nu in ultimul rand, care are o experienta accentuata.Este o incarcatura emotionala foarte mare, este normal, incercam sa gestionam presiunea si sa o folosim in mod constructiv, dar am in componenta jucatori nu doar valorosi, ci si cu mult caracter, personalitate si cu experienta internationala destul de bogata. Va fi important sa gestionam foarte bine ritmul jocului, momentele cheie din joc. Este important sa incercam sa absorbim presiunea si sa o transformam intr-un lucru pozitiv, sa avem momentele noastre bune de joc, sa punem probleme, sa fim agresivi cand avem mingea si sa incercam sa fim creativi, sa generam din aceasta constructie ocazii de poarta si goluri . Este un moment important pentru CFR, un moment pe care trebuie sa-l folosim in favoarea noastra.Performanta principala a fost calificarea in grupa, ne dorim un nou pas pentru club si pentru noi, individual.Am mare incredere in echipa pe care o antrenez, stiu unde am venit, stiu ce calitate individuala am in cadrul echipei si acest lucru imi da sperante pentru un rezultat pozitiv, maine.Au fost acele probleme cu Covidul din pacate, au fost multi jucatori care au iesit din circuit pe perioade destul de importante, nu este usor, a fost greu de gestionat si inainte sa vin eu, este si acum, avem si suspendati, Alex Chipciu, mai sunt si jucatori cu probleme medicale, as vrea sa vorbesc mai putin despre ce nu avem aici si sa ma concentrez pe ceea ce avem si cred ca avem suficienta calitate si caracter pentru a da o replica buna maine si pentru a fi o echipa competitiva care sa produca un rezultat pe masura", a declarat Iordanescu.Fundasul Andrei Burca spune ca echipa lui trebuie sa faca o partida mai buna ca la Iasi, in campionat , unde a fost un moment zero al formatiei ardelene, pentru a putea trece de Young Boys Berna."Este o finala, suntem constienti de performanta pe care am facut-o anul trecut si anul acesta, accesand din nou grupele Europa League si, in acest moment, depinde doar de noi sa trecem mai departe.Trebuie sa ne adaptam 90 de minute, in primul rand la teren. Adversarul il cunoastem, Mister l-a prezentat bine, l-am intalnit si in tur, stim ce joaca, numai ca depinde foarte mult de noi. Trebuie sa intram cocnentrati, determinati sa facem o partida la fel de buna sau chiar mai buna decat la Iasi, pentru ca acela a fost un moment zero pentru noi si maine, dupa 90 de minut,e vrem sa ne uitam unii in ochii altora si sa fim constienti ca am dat fiecare totul pe teren.Ar fi o performnta foarte mare sa reusim in doi ani la rand sa iesim in grupele Europa League si sa ne calificam in primavara europeana. Consider ca avem jucatori buni, cu experienta in cupele europene si de noi depinde totul. Daca maine intram determinati si concentrati pe teren, trebuie sa ne calificam", a afirmat Burca.CFR trebuie sa invinga, joi, in deplasare, pe Young Boys Berna pentur a se califica in 16-imile de finala ale Ligii Europa. Meciul este de la 19.55.CITESTE SI: Ciprian Marica da de pamant cu autoritatile romane dupa scandalul de rasism: Daca e jos unul de-al nostru, noi il lovim primii. Ne cerem scuze strainilor cu capul in pamant, condamnam cu lacrimi de crocodil