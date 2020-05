CFR Cluj se pregateste sa faca prima mutare pe piata transferurilor - presa

Ziare.

Clujenii vor sa isi contureze lotul pentru sezonul viitor, astfel ca primul transfer ar putea fi cel al fundasului central Kevin Boli, 28 de ani, dupa cum anunta cotidianul ProSport Aparatorul francez a fost imprumutat in acest sezon de la chinezii de la Guizhou Hengfeng, iar acum in vara pentru un transfer definitiv clujenii trebuie sa achite jumatate de milion de euro.Boli a fost un jucator de baza pentru CFR Cluj in acest sezon, el fiind un fundas adus de la Viitorul in 2017, pentru suma de 450.000 de euro.19 partide a bifat Boli la CFR in acest sezon, marcand un singur gol.Chinezii au platit pentru transferul sau de la CFR Cluj suma de 2,5 milioane de euro, Petrescu tinand mult sa-l ia pe Boli cu el cand a ales sa plece in tara asiatica.