CFR Cluj sustine ca niciuna dintre cele 23 de persoane din club declarate initial ca infectate nu au fost purtatoare a Sars-Cov-2

"Ca urmare a ultimelor informatii aparute in presa referitor la cele 23 persoane testate pozitiv de catre o clinica privata atat la Bucuresti, cat si la Cluj-Napoca saptamana trecuta, dorim sa facem urmatoarele precizari:Clubul CFR 1907 Cluj a respectat absolut toate masurile cuprinse in Protocoalele MTS/ FRF LPF si toate recomandarile venite din partea autoritatilor. Am dat dovada de transparenta in relatia cu autoritatile statului si ne-am luat toate masurile de preventie posibile pentru a opri raspandirea acestui virus.In urma investigatiilor si retestarilor efectuate in ultimele zile s-a dovedit faptul ca din totalul de 23 de persoane depistate pozitiv NICIUNA nu este si nici nu a fost infectata cu virusul SARS-CoV-2, asadar testele efectuate initial au fost fals-pozitive.Ca urmare a acestei situatii create, echipa noastra nu a putut disputa meciul cu FC Botosani duminica, asa cum era programat initial, acesta fiind reprogramat pentru data de astazi. In urmatoarele 6 zile, CFR 1907 Cluj va trebui sa joace 3 meciuri , toate extrem de importante pentru clubul nostru. E important de mentionat faptul ca pana astazi, echipa a fost privata de posibilitatea desfasurarii antrenamentelor, fapt care poate afecta forma baietilor in aceste meciuri ramase.De asemenea, faptul ca antrenorul principal al echipei noastre, Dan Petrescu , alaturi de o parte a staff-ului sau tehnic nu vor putea fi alaturi de echipa in urmatoarea perioada este un mare handicap al echipei noastre in lupta pentru titlu.Suntem alaturi 100% de jucatorii si staff-ul tehnic care au fost testati pozitiv si ne dorim sa se insanatoseasca cat mai repede pentru a putea sa revina alaturi de echipa.Toti cei implicati in viata echipei: jucatori, conducatori si angajati, alaturi de familiile noastre, am trecut printr-o perioada extrem de dificila, suntem epuizati de eforturile depuse si de stresul la care am fost supusi.Am avut oameni profesionisti in jurul nostru carora le suntem extrem de recunoscatori.Multumim mult conducerii si angajatilor de la Spitalul de Boli Infectioase Cluj-Napoca, personal care a dat dovada de mare profesionalism. Le multumim suporterilor care au fost alaturi de noi in aceasta perioada grea. Sustinerea lor si faptul ca i-am simtit aproape ne-a dat putere sa trecem peste aceste momente dificile.Va multumim tuturor celor care v-ati aratat sustinerea fata de echipa noastra!In urmatoarea perioada vom analiza tot ceea s-a intamplat in jurul echipei in ultimele zile si vom lua o decizie in acest sens. Acum ne concentram la cele trei meciuri ramase de disputat", se arata in comunicatul citat.CFR Cluj intalneste, marti, de la ora 21.30, pe teren propriu, formatia FC Botosani, intr-un meci din etapa a IX-a a play-off-ului Ligii I.